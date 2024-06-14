Kurban Bayramı namazı evde kılınır mı? Cemaatle kılınması zorunlu mu? Bayram namazı kılmak için kaç kişi gerekiyor?
Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, bayram namazı ile ilgili merak edilenler de artıyor. Bu yazıda, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın güncel açıklamaları ışığında, bayram namazının evde kılınabilme durumu, kaç kişiyle kılınması gerektiği ve farz mı sünnet mi olduğu gibi soruların cevaplarına ışık tuttuk. İşte merak edilen sorunun cevabı…
Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, bayram namazı hakkında merak edilenler de artıyor. En çok merak edilenler arasında ise yram namazının evde kılınıp kılınmayacağı, kaç kişiyle kılınması gerektiği sorusu yer aldı. Peki Kurban Bayramı namazı evde kılınır mı, nasıl kılınır? Bayram namazı tek kılınır mı? İşte detaylar…
BAYRAM NAMAZI EVDE, TEK KILINIR MI?
Hanefî mezhebine göre bayram namazının sahih olması için hutbe dışında Cuma namazında aranan şartların yerine gelmesi gerektiğinden, bayram namazının cemaatle kılınması şarttır.
Herhangi bir sebepten dolayı bayram namazını cemaatle kılamayan kimsenin bunu kaza etmesi gerekmediği gibi bu kişinin tek başına bayram namazını kılması da gerekmez.
Bayram namazını camide cemaatle kılamayanların, evlerinde iki veya dört rekât olarak duhâ/işrak (kuşluk) namazı niyetiyle nafile namaz kılmaları müstehabtır.
Şafiî mezhebine göre de bayram namazının bir yerde ve topluca kılınması esastır. Bununla birlikte değişik sebeplerle cemaate katılamayanların münferit olarak kılması da caizdir.
Buna göre; cemaate katılmayan kişiler, kadınlar, çocuklar ve yolcular evlerinde münferiden bayram namazını kılabilirler. Bayram namazlarını sünnet olarak gören Şafiilere göre yalnız başına kılacak kimsenin hutbe okuması şart değildir.
BAYRAM NAMAZI FARZ MI, SÜNNET Mİ?
Bayram namazı Hanefî mezhebinde, cuma namazının vücûb şartlarını taşıyan kimselere vâciptir. Şâfiî ve Mâlikîler'e göre müekked sünnet, Hanbelîler'e göre ise farz-ı kifâyedir.
Bayram namazının sıhhat şartları, Hanefîler'e göre, hutbe hariç, Cuma namazının sıhhat şartları ile aynıdır. Sadece hutbenin hükmü bakımından aralarında fark vardır. Yani cuma namazında hutbe sıhhat şartı olduğu halde, bayram namazında sünnettir. Yine hutbe cuma namazında namaz-dan önce, bayram namazında ise namazdan sonra okunur.
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