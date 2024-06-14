Diyanet, LÖSEV, KIZILAY, İHH, Mehmetçik Vakfı kurban bağış bedeli 2024! Kurban bağış bedeli ne kadar, kaç TL? Vakıflara nasıl bağış yapabilirim?

MEHMETÇİK VAKFI KURBAN BAĞIŞ BEDELİ 2024

Bu yıl Mehmetçik Vakfı'nda kurban bağış bedeli 11 bin 850 lira olarak belirlendi. Bu ücretin yerine 370 dolar ya da 345 euro ödeme de yapılabilecek. Vakıftan yapılan açıklamada "Kesilen kurbanların bir bölümü tüm şehit yakınları ve gaziler ile kurban bağışında bulunan bağışçılarımıza üretimini müteakip kurban etinden yapılmış 750 gr. konserve kavurma olarak gönderilmektedir. Kurban etinin dağıtılamayan kısmı ise ekonomik olarak değerlendirilerek yardım planına dahil şehit yakınları ve gazi Mehmetçiklerimiz ile çocuklarına yardım için kullanılmaktadır" denildi.