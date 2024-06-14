Diyanet, LÖSEV, KIZILAY, İHH, Mehmetçik Vakfı kurban bağış bedeli 2024! Kurban bağış bedeli ne kadar, kaç TL? Vakıflara nasıl bağış yapabilirim?
Kurban Bayramı'na yaklaşırken, kurban kesmenin maneviyatını sevdiklerinizle ve ihtiyaç sahipleriyle paylaşmak isteyenler için 2024 yılı kurban bağış bedellerini derledik. Bu Kurban Bayramı’nda da LÖSEV, Mehmetçik Vakfı, Kızılay, İHH ve Diyanet gibi saygın vakıflar aracılığıyla kurban bağışında bulunmak mümkün. Peki vakıfların kurban bağış miktarı ne kadar?
Kurban Bayramı'na yaklaşırken, pek çok kişi kurbanlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için vakıf aracılığıyla bağış yapmayı tercih ediyor. Bu yıl hangi vakıf aracılığıyla kurban bağışında bulunacağınızı ve hangi bedelleri ödeyeceğinizi araştırıyorsanız sizler için bir araya getirdik. İşte detaylar…
LÖSEV KURBAN BAĞIŞ BEDELİ NE KADAR, KAÇ TL?
Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) bu yıl kurban bağış bedelini 12 bin 900 lira olarak açıkladı. LÖSEV'den yapılan açıklamada, "Kurbanınızı kesiyor, etini 12 ay boyunca lösemili çocuklarımız ve tüm kanser hastalarımıza dağıtıyor" denildi.
MEHMETÇİK VAKFI KURBAN BAĞIŞ BEDELİ 2024
Bu yıl Mehmetçik Vakfı'nda kurban bağış bedeli 11 bin 850 lira olarak belirlendi. Bu ücretin yerine 370 dolar ya da 345 euro ödeme de yapılabilecek. Vakıftan yapılan açıklamada "Kesilen kurbanların bir bölümü tüm şehit yakınları ve gaziler ile kurban bağışında bulunan bağışçılarımıza üretimini müteakip kurban etinden yapılmış 750 gr. konserve kavurma olarak gönderilmektedir. Kurban etinin dağıtılamayan kısmı ise ekonomik olarak değerlendirilerek yardım planına dahil şehit yakınları ve gazi Mehmetçiklerimiz ile çocuklarına yardım için kullanılmaktadır" denildi.
DİYANET KURBAN BAĞIŞ BEDELİ 2024
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV olarak 2024 yılı vekaletle kurban kesim bedelini yurt içinde 11 bin 750 lira, yurt dışında ise 4 bin 750 lira olarak belirlediklerini ifade etti. Erbaş, vatandaşların, il ve ilçe müftülükleri, TDV şubeleri, din görevlileri, tüm PTT şubeleri ve bankalar aracılığıyla TDV kurban programına katılabilecekleri gibi www.tdv.org ve bagis.tdv.org adreslerinden de bağış yapabileceklerini belirtti.
Kurban Bayramı 2024 için sayılı günler kala Kızılay kurban bağış fiyatları belli oldu. Kızılay Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, 2024 yılı kurban bedel fiyatının yurt içi ve Gazze için 11 bin 750 lira, yurt dışı için ise 4 bin 300 lira olarak belirlendiğini açıkladı.
KIZILAY
Kurban Bayramı 2024 için sayılı günler kala Kızılay kurban bağış fiyatları belli oldu. Kızılay Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, 2024 yılı kurban bedel fiyatının yurt içi ve Gazze için 11 bin 750 lira, yurt dışı için ise 4 bin 300 lira olarak belirlendiğini açıkladı.
İHH
İHH İnsani Yardım Vakfı, 2024 yılı Kurban organizasyonu kapsamında vekâletini aldığı kurbanları Türkiye dâhil olmak üzere 60 ülkede ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak. Bu yıl, yurt içi ve yurt dışında kurban bedelini 6 bin 700 TL olarak duyuran vakıf, kampanya sloganını "Kurban Kardeşliğe Çağrı" olarak belirledi.
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