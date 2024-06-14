Bayramda ve Arefe günü Marketler Açık Mı? BİM, A101, ŞOK Çalışma Saatleri 2024

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşlar alışveriş telaşına başladı. Bu yoğun dönemde BİM, A101 ve ŞOK gibi marketlerin bayramda açık olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, 2024 Kurban Bayramı'nda marketler açık olacak mı? İşte detaylar…