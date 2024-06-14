Bayramda ve Arefe günü Marketler Açık Mı? BİM, A101, ŞOK Çalışma Saatleri 2024
Kurban Bayramı'na yaklaşırken, vatandaşlar bayram alışverişlerini tamamlamak için marketlere yönelmeye başladı. Peki, bayramda marketler açık olacak mı? BİM, A101 ve ŞOK gibi zincir marketlerin çalışma saatleri ne olacak?
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşlar alışveriş telaşına başladı. Bu yoğun dönemde BİM, A101 ve ŞOK gibi marketlerin bayramda açık olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, 2024 Kurban Bayramı'nda marketler açık olacak mı? İşte detaylar…
BAYRAMDA MARKETLER AÇIK OLACAK MI?
Bayram süresince marketlerin çalışma saatleri kurumlara göre farklılık gösterebiliyor.
AREFE GÜNÜ MARKETLER AÇIK OLACAK MI?
Bu yıl 15 Haziran Cumartesi Arefe günü marketler açık olacak. Tüm marketler kendi açılış ve kapanış saatlerinde faaliyette olacak.
BİM BAYRAMDA AÇIK OLACAK MI?
BİM market bayram süresince ilk iki gün kapalı olurken 3 ve 4. bayramda hizmet verecek.
A101 BAYRAMDA AÇIK OLACAK MI?
A101 şubelerinin bayramın ilk günü kapalı olması ve ikinci günden itibaren hizmet vermeye başlaması bekleniyor.
ŞOK BAYRAMDA AÇIK OLACAK MI?
ŞOK market şubelerinin bayramın ilk günü saat 12:00'den sonra hizmet vermeye devam etmesi bekleniyor.
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