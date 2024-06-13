Kurban Bayramı'nda Noterler Kapalı: Arefe ve Bayram Çalışma Saatleri (2024 Güncel)
Kurban Bayramı yaklaşırken, resmi işlemlerini tamamlamak isteyen vatandaşlar noterlerin çalışma saatlerini merak etmeye başladı. Özellikle vekaletname, tespit tutanağı gibi işlemleri bayram öncesinde halletmek isteyenler "Bayramda noterler açık mı?" sorusunun cevabını arıyor.
Kurban Bayramı'na yaklaşırken vatandaşlar, resmi işlemlerini tamamlamak için noterlere yoğun ilgi gösteriyor. Birçok kişi vekaletname, tespit tutanağı gibi işlemlerini bayram öncesinde halletmek istiyor. Peki, noterler bayramda açık mı? Arefe günü noterlerde işlem yaptırmak mümkün mü?
BAYRAMDA NOTERLER AÇIK MI?
15 Haziran Cumartesi arefe günü yarım gündür ve bankalar, borsalar, PTT ve kargolar bugün yarım gün çalışmaktadır.15 Haziran Cumartesi arefe günü yarım gündür ve bankalar, borsalar, PTT ve kargolar bugün yarım gün çalışmaktadır.
16-19 Haziran günleri idari izin kapsamında alındığı için bu tarihten itibaren noterler kapalı olacak.
Noterler resmi tatillerde çalışmıyor. Kurban Bayramı'nda noterler kapalı olacak.
NÖBETÇİ NOTERLER AÇIK MI?
Yurt genelinde nöbetçi noter uygulaması hayata geçti fakat, Türkiye Noterler Birliği sayfası üzerinden kontrol edildiğinde, bayram tatili süresinde nöbetçi olarak faaliyet gösteren noter bürosu yok.
2024 NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ
Noterler hafta içi Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri açık oluyor. Noterler hafta içi her gün saat 09:00'da mesaiye başlıyor ve akşam 17:00'ye kadar hizmet veriyorlar.
Noterler 12:30 - 13:30 saatleri arasında öğle molası vermektedir. Ancak yaşanan yoğunluğa göre bu saatler değişiklik gösterebilir
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