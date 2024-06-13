Arefe Günü Kargolar Kapalı Mı Olacak? 15 Haziran Cumartesi PTT, MNG, Yurtiçi Kargo…
Arefe ve Kurban Bayramı kurban süresince 9 gün Resmi Tatil ilan edildi. Çoğu resmi kurum bu süre zarfı içerisinde kapalı olacak. Vatandaşlar ise Arefe günü kargoların kapalı olup olmadığını merak ediyor. İşte kargoların çalışma saatleri…
Kurban Bayramı geldi çattı! Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı için tatil idari izinlerle birlikte birleştirilerek 9 güne tamamlandı. Birçok Kamu Kurum ve Kuruluşlar ise bu süre zarfında kapalı olacak. Vatandaşlar ise Arefe gününde kargoların kapalı olup olmadığını şimdiden merak etmeye başladı. Peki Arefe günü kargolar açık mı olacak? İşte merak edilen sorunun cevabı…
AREFE GÜNÜ VE BAYRAMDA KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?
Geçtiğimiz yıllarda kargo firmaları, bayram süresince kapalı olmuştu. Bu yıl da pek çok kargo acentesi bayram tatili boyunca kapalı olacak.
Arefe günü, yani 15 Haziran Cumartesi günü kargolar yarım gün çalışma sürecinde olacak. Öğleden sonra ise hizmet vermeyecek.
YURTİÇİ KARGO BAYRAMDA ÇALIŞIYOR MU? YURTİÇİ KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ!
Yurtiçi kargolar, 09.00 - 18.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Cumartesi günleri 09.00-13.00 saatleri arasında standart işleyişi devam etmekte olup, 13.00-17.00 saatleri arasında müşterilerin gönderilerinin kabulü ve teslimi ise şubelerden yapılmaktadır.
PTT AREFE GÜNÜ, KURBAN BAYRAMI'NDA ÇALIŞIYOR MU?
PTT Kargo, arefe günü yarım gün 09.00 ile 12.30 arası hizmet vermektedir. Eğer bu vakte kadar getirilmeyen kargolar, bayramdan sonra teslim edilecektir. PTT şubeleri ve kuryeleri Kurban Bayramı'nda hizmet vermeyecektir.
MNG KARGO AREFE GÜNÜ, KURBAN BAYRAMI'NDA ÇALIŞACAK MI?
Kargolar özel şirketler olduğu için çalışma saatleri farklılık göstermektedir. Arefe günü kargoların bir bölümünün açık olacağı ve hizmet vereceği düşünülüyor.
MNG Kargo Pazar günleri ve resmi tatillerde ve dini bayramlarda hizmet vermiyor. MNG kargo hafta içi sabah açılış saati 08:30 iken akşam kapanış saati ise 18:00'dir. Bu saatler hafta sonu değişiklik göstermektedir. Hafta sonu açılış saati 08:30 iken kapanış saati 14:00'tür.
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