Arefe Günü Eczaneler Kapalı Mı Olacak? 15 Haziran Cumartesi Eczane Çalışma Saatleri

Kurban Bayramı geldi çattı! Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı için tatil idari izinlerle birlikte birleştirilerek 9 güne tamamlandı. Birçok Kamu Kurum ve Kuruluşlar ise bu süre zarfında kapalı olacak. Vatandaşlar ise Arefe gününde eczanelerin kapalı olup olmadığını şimdiden merak etmeye başladı. Peki Arefe günü Eczaneler açık mı olacak? İşte merak edilen sorunun cevabı…