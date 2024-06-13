Arefe Günü Eczaneler Kapalı Mı Olacak? 15 Haziran Cumartesi Eczane Çalışma Saatleri
Arefe ve Kurban Bayramı kurban süresince 9 gün Resmi Tatil ilan edildi. Çoğu resmi kurum bu süre zarfı içerisinde kapalı olacak. Vatandaşlar ise Arefe günü eczanelerin kapalı olup olmadığını merak ediyor. İşte eczanelerin çalışma saatleri…
Kurban Bayramı geldi çattı! Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı için tatil idari izinlerle birlikte birleştirilerek 9 güne tamamlandı. Birçok Kamu Kurum ve Kuruluşlar ise bu süre zarfında kapalı olacak. Vatandaşlar ise Arefe gününde eczanelerin kapalı olup olmadığını şimdiden merak etmeye başladı. Peki Arefe günü Eczaneler açık mı olacak? İşte merak edilen sorunun cevabı…
AREFE GÜNÜ ECZANELER KAPALI MI OLACAK?
15 Haziran Cumartesi Arefe günü eczaneler yarım gün yani saat 13.00'e kadar açık olacak. 16-17-18-19 Haziran Bayram tatilinde ise nöbetçi usulü çalışmaya devam edecek. Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen uygulama ile birlikte e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor.
NÖBETÇİ ECZANE SORGULAMA
Sağlık Bakanlığının hayata geçirdiği uygulama ile beraber " TİTCK - Nöbetçi Eczane Sorgulama" ekranından vatandaşlar yaşadıkları il ve ilçelerde nöbetçi olan eczaneleri sorgulayabiliyor. Türkiye'nin 81 ilinde ve ilçelerde nöbetçi eczaneleri görüntüleyebilmek için buraya tıklayabilirsiniz. e-Devlet üzerinden nöbetçi eczane sorgulama işlemi yapabilmek için T.C. kimlik numarası ve şifrenizle giriş yapmanız gerekiyor.
Nöbetçi eczane sorgulama ekranında hangi tarihlerde eczanelerin açık olacağını, eczane sahibinin adı, ilçesi, telefon numarası ve eczanenin açık adresini öğrenebilirsiniz. Aynı zamanda "Haritada Göster" seçeneğiyle nöbetçi eczanelere kolaylıkla ulaşabilirsiniz.
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