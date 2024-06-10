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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Türkiye'ye geliyor

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.06.2024 Güncelleme Tarihi: 10.06.2024
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Türkiye’ye geliyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, bugün Türkiye'ye gelecek. Görüşmelerde bölgesel ve küresel konuların yanı sıra ikili iş birliklerinin de ele alınması bekleniyor.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye geleceği duyuruldu.

ANKARA'DA KRİTİK ZİRVE!
Ankara'da gerçekleştirilecek görüşmelerde, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iş birliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Görüşmelerde ikili münasebetlerin yanı sıra ayrıca güncel, bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması bekleniyor.

İLİŞKİLERİN DÜNÜ VE BUGÜNÜ
Türkiye, 1991 yılında Azerbaycan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülke. İki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler 14 Ocak 1992'de tesis edildi. O günden bu yana da sürekli gelişti. Türkiye'nin siyasi, askeri ve ekonomik tecrübeleri Azerbaycan'la paylaşıldı.

STRATEJİK MÜTTEFİKLİK
Azerbaycan'ın Karabağ zaferinin ardından Başkan Erdoğan'ın 15 Haziran 2021'de Şuşa'yı ziyaretiyle ilişkiler yeni bir boyut kazandı. Erdoğan, Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev ile Şuşa Beyannamesi'ne imza attı. Böylece ilişkiler 'stratejik müttefiklik' seviyesine çıkarıldı.

KARŞILIKLI YATIRIMLAR 34 MİLYAR DOLARI AŞTI
İkili ticaret hacminde geçen yıl ilk kez 7 buçuk milyar dolara ulaşıldı. Karşılıklı yatırımlar 34 milyar doları aştı. Türk müteahhitlik firmaları Azerbaycan'da bugüne kadar yaklaşık 19 milyar dolar değerinde 526 proje üstlendi.

ORTAK ENERJİ VE ULAŞTIRMA PROJELERİ
Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattı, Bakü-Tiflis-Erzurum doğal gaz boru hattı, Türkiye ile Avrupa'ya doğal gaz iletimini sağlayan TANAP ve Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattı bunlardan başlıcaları.

Yeni hedef ise iki ülkeyi kara ve demir yoluyla birbirine bağlayacak Zengezur Koridoru'nun kısa sürede tamamlanması.

Türk Devletleri Teşkilatı'nın iki önemli ülkesi olan Türkiye-Azerbaycan iş birliğinin karşılıklı üst düzey ziyaretler ve yeni projelerle daha da geliştirilmesi planlanıyor.

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