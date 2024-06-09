DEAŞ’ın mali yapılanmasına darbe! Döviz büroları aracılığı ile kirli para trafiği! Yüklü miktarda altın, gümüş ve para ele geçirildi

Şüphelilerin ikamet ve şirketlerinde yapılan aramalarda ise, çok sayıda dijital materyal ve doküman, 4 tabanca, silahlara ait çok sayıda şarjör ve mermi, 13 kripto para soğuk cüzdanı, 100 gram altın, 130 kilo gümüş, 89 bin 830 lira, 13 bin euro, 17 bin 907 dolar, 7 bin 805 Suudi riyali, 770 BAE dirhemi ve 2 milyon 380 bin Özbekistan somu ele geçirildi. Aynı zamanda merkezindeki bahse konu şirketler incelemeye alındı. Vergi müfettişleri tarafından yapılan incelemeler sonucunda vergi usul kanununa istinaden 3 şirkete 760 bin lira para cezası kesildi. Yakalanan 11 şüpheli sorgulanmak üzere İstanbul TEM Şube'ye götürülürken, örgüt üyelerinden ele geçen yüklü miktarda para, altın ve gümüş gibi değerli madenlere de el konuldu.