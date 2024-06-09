Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Türkiye’ye geliyor

ANKARA'DA KRİTİK ZİRVE!

Ankara'da gerçekleştirilecek görüşmelerde, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iş birliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.