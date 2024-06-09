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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Türkiye'ye geliyor

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 09.06.2024 Güncelleme Tarihi: 09.06.2024
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Türkiye’ye geliyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, bugün Türkiye'ye gelecek.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye geleceği duyuruldu.

ANKARA'DA KRİTİK ZİRVE!

Ankara'da gerçekleştirilecek görüşmelerde, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iş birliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Görüşmelerde ikili münasebetlerin yanı sıra ayrıca güncel, bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması bekleniyor.

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