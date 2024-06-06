PYD/YPG’den sözde yerel seçim için geri vites! Erteleme kararı aldılar... | Uzman isimler A Haber’de değerlendirdi

"TÜRKİYE, BÖLÜCÜ ÖRGÜTÜN BİR 'TERÖRİSTAN' KURMASINA ASLA İZİN VERMEYECEKTİR"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 30 Mayıs'ta Efes-2024 Tatbikatı'nda konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bölücü terör örgütünün Suriye uzantısı, bir 'teröristan' kurma hedefiyle bölge halkı üzerindeki baskısını, tehditlerini ve gayretlerini yoğunlaştırdı. Örgüte boyun eğmeyen ve haraç vermeyen insanların öz topraklarından sürülmesinden, çocuk asker kullanımına kadar her yola başvuruyorlar. Meselenin DEAŞ ile mücadele olmadığı, doğrudan ülkemizi ve bölgemizi hedef alan sinsi bir planın adım adım uygulandığı anlaşılıyor. Terör örgütünün halk oylaması bahanesiyle ülkemizin ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne yönelik mütecaviz eylemlerini yakından takip ediyoruz. Daha önce de bu konudaki politikamızı çok net ortaya koyduk. Türkiye, güney sınırlarının hemen ötesinde Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde bölücü örgütün bir 'teröristan' kurmasına asla izin vermeyecektir. Oldubittiler karşısında daha evvel yapılması gerekiyorsa, ne yapılması gerekiyorsa onu yaptık, aynı durumla karşılaşmamız halinde harekete geçmekten yine çekinmeyiz."

BOYKOT KARARLARI

İlk boykot açıklaması Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS)'nden geldi. Suriye Kürdistan Demokrat Partisi (PDK-S) de seçimlere katılmayacağını açıkladı. Diğer siyasi yapılar da boykot kararına destek verdi.

Türkiye'nin karşı çıkması ile bölgede oluşan güç birliği uluslararası mecralarda da karşılık buldu. Sözde seçime karşı bölgede başlayan protestoların artması ile ABD'de tavrını belli etti. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, 11 Haziran'da düzenleyeceği sözde yerel seçimlere ilişkin adil, serbest ve şeffaf bir seçim ortamının bulunmadığı değerlendirmesini yaptı.

Planladıkları yerel seçim için ABD'nin de desteğini göremeyen PYD/YPG'de iç çatırdamalar başladı. Hiçbir destek göremeyen PYD/YPG sonunda seçimin ertelenmesi kararına vardı. Yapılan açıklama ile seçim Ağustos 2024'e ertelendi.