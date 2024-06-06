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PYD/YPG'den sözde yerel seçim için geri vites! Erteleme kararı aldılar... | Uzman isimler A Haber'de değerlendirdi

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Giriş Tarihi: 06.06.2024 Güncelleme Tarihi: 06.06.2024
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PYD/YPG’den sözde yerel seçim için geri vites! Erteleme kararı aldılar... | Uzman isimler A Haber’de değerlendirdi

Suriye'nin kuzeyinde sözde devlet krmak için seçim düzenlemeye kalkan PKK, Mehmetçik korkusuyla geri vites yaptı. Ankara'nın verdiği operasyon sinyali sonrası PKK’nın Suriye kanadı PYD/YPG Suriye’nin kuzeyinde 11 Haziran’da yapmayı planladığı yerel seçim ertelendi. MSB'den yapılan açıklamada ise sözde seçimlerin tamamen iptal edilmesi gerektiği vurgulandı. Terör ve Güvenlik Uzmanı Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe ve Askeri Stratejist ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. İşte detaylar...

Suriye'de işgal ettiği topraklarda sözde yerel seçim yapmayı planlayan terör örgütü PKK/YPG, Türkiye'nin bölgede bir terör devleti kurulmasına izin verilmeyeceği uyarılarının ardından, sözde seçimi ertelemek zorunda kaldı.

HAREKAT KORKUSU DAĞLARI SARDI

Örgütten yapılan açıklamaya göre, "Seçim sürecine iştirak eden partiler ve siyasi koalisyonlar seçimlerin ertelenmesi için ÖY/YSK'ya başvuruda bulundu. Bu kapsamda, demokratik bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla seçimler Ağustos 2024'e ertelendi." denildi.

SÖZDE SEÇİMLE MEŞRUİYET ÇABASI

Terör örgütü, Rakka, Deyrizor, Halep ve Haseke dahil toplam 4 ili, ayrıca El-Cezire (Haseke ve Kamışlı), Deyrizor, Rakka, El-Furat (Aynularap), Münbiç ve Afrin-El-Şehba ile Tabka bölgelerini kapsayacak sözde seçimle kendine meşruiyet kazandırma çabasına girmişti.

Örgütün arayışları, Suriye'de silah zoruyla bastırdığı Kürt siyasi grupları başta olmak üzere Suriye içerisinden de tepki görmüştü.

ABD DE DESTEK VERDİ

ABD Dışişleri Bakanlığı da Suriye'de yapılacak herhangi bir seçimin ancak belli koşullar sağlandıktan sonra sağlıklı bir şekilde yapılabileceğine işaret ederek, ülkede serbest, adil ve şeffaf seçim koşullarının oluşturulması gerektiğine dikkati çekmişti.

Ancak terör örgütünün çabalarıyla ilgili Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk ile ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) unsurlarının tutumu kamuoyunda sorgulanmaya devam ediyor.

"TÜRKİYE, BÖLÜCÜ ÖRGÜTÜN BİR 'TERÖRİSTAN' KURMASINA ASLA İZİN VERMEYECEKTİR"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 30 Mayıs'ta Efes-2024 Tatbikatı'nda konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bölücü terör örgütünün Suriye uzantısı, bir 'teröristan' kurma hedefiyle bölge halkı üzerindeki baskısını, tehditlerini ve gayretlerini yoğunlaştırdı. Örgüte boyun eğmeyen ve haraç vermeyen insanların öz topraklarından sürülmesinden, çocuk asker kullanımına kadar her yola başvuruyorlar. Meselenin DEAŞ ile mücadele olmadığı, doğrudan ülkemizi ve bölgemizi hedef alan sinsi bir planın adım adım uygulandığı anlaşılıyor. Terör örgütünün halk oylaması bahanesiyle ülkemizin ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne yönelik mütecaviz eylemlerini yakından takip ediyoruz. Daha önce de bu konudaki politikamızı çok net ortaya koyduk. Türkiye, güney sınırlarının hemen ötesinde Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde bölücü örgütün bir 'teröristan' kurmasına asla izin vermeyecektir. Oldubittiler karşısında daha evvel yapılması gerekiyorsa, ne yapılması gerekiyorsa onu yaptık, aynı durumla karşılaşmamız halinde harekete geçmekten yine çekinmeyiz."

BOYKOT KARARLARI

İlk boykot açıklaması Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS)'nden geldi. Suriye Kürdistan Demokrat Partisi (PDK-S) de seçimlere katılmayacağını açıkladı. Diğer siyasi yapılar da boykot kararına destek verdi.

Türkiye'nin karşı çıkması ile bölgede oluşan güç birliği uluslararası mecralarda da karşılık buldu. Sözde seçime karşı bölgede başlayan protestoların artması ile ABD'de tavrını belli etti. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, 11 Haziran'da düzenleyeceği sözde yerel seçimlere ilişkin adil, serbest ve şeffaf bir seçim ortamının bulunmadığı değerlendirmesini yaptı.

Planladıkları yerel seçim için ABD'nin de desteğini göremeyen PYD/YPG'de iç çatırdamalar başladı. Hiçbir destek göremeyen PYD/YPG sonunda seçimin ertelenmesi kararına vardı. Yapılan açıklama ile seçim Ağustos 2024'e ertelendi.

MSB'DEN AÇIKLAMA: TAMAMEN İPTAL EDİLMELİ

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, terör örgütü PKK/PYD/YPG/SDG tarafından Suriye'nin kuzeyinde yapılmak istenen sözde seçimlerle ilgili sorular üzerine şunları kaydetti:

"Konuyla ilgili Sn. Cumhurbaşkanımız ve Sn. Bakanımız gerekli uyarıları yapmıştır. Bu sözde seçimler tamamen iptal edilmelidir. Böyle bir durumun kabul edilmesi söz konusu olamaz."

"VURULACAK HEDEFLERİN HEPSİ BELLİ"

Terör ve Güvenlik Uzmanı Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe ve Askeri Stratejist ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Terör ve Güvenlik Uzmanı Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe: Türkiye başından beri buradaki "Teröristan"ın oluşmasını yapmış olduğu harekatlarla engellemişti. Deyrizor denilen bölgede ABD'nin merkezi karargahını orada kurmasıyla birlikte Türkiye'nin güvenli hale getirdiği toprakların dışındaki bölgelerde bir devletçik oluşturma çabası hiçbir zaman için durmadı ve bugüne kadar gelindi. Bu seçim kararı ne anlama geliyordu? Seçim demek iç egemenliğin meşru hale getirilmesinden başka bir şey değil. Türkiye bu konularda etkin adımlar attı. Bu işin yapılmasını engelledi.

Şu anda o bölgede vurulacak hedeflerin bütün hepsi belli. Bu bölgedeki gelişmeler bekleniyor.

2017'DE AYNI TEZGAH KURULDU

Askeri Stratejist ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ: 2017'de bu tiyatro oynandı. Türkiye'nin çok sert tepkileri sonucu birbiri ardına ertelemeler ve sonunda unutturulan bir süreç yaşanmıştı. Burada da aynısı olacak demiştim. Çünkü Türkiye'nin tavrı çok net. Türkiye burada oldubittiye müsaade etmez. Biz öyle ya da böyle bu süreci sonlandırırız. Bir ispatı da 2017'de yaptık. Aynı tezgah kuruldu.

Şakamız yok. Biz anında gerekirse askeri operasyonlar dahil her türlü tedbiri alırız bunu herkes biliyor.

"OPERASYON ÇOK OLASI"

DİPAM Başkanı Dr. Tolga Sakman: Bu seçimin temeli sahip oldukları alan kontrolünü meşrulaştırmak. Irak'tan başlayacağını tahmin ediyorduk zaten söylem de o yönde. Çünkü karşı taraf Bağdat ve Erbil belli ki bizimle hareket edecek bu süreçte. Bu ortamda da Irak'ın kuzeyinin temizlenmesi bu yaz itibariyle çok olası ve zaten biz biliyoruz artık sınır güvenliği sınırın çok ötesinde başlıyor. Önemli olan derinlerde de örgüte eleman yetiştirecek eleman alabileceği yerlerin temizlenmesi. Irak'ta bu adımların atılması olası.

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