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DEM'li Mehmet Sıddık Akış için hesap vakti! 22,5 yıla kadar hapsi isteniyor...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.06.2024 Güncelleme Tarihi: 05.06.2024
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DEM’li Mehmet Sıddık Akış için hesap vakti! 22,5 yıla kadar hapsi isteniyor...

Çok sayıda terörle ilgili suçlara bulaşan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış gözaltına alınırken yerine Vali Ali Çelik atandı. Akış'ın yargılanma süreci de başlarken ilk dava bugün görülüyor. Akış'ın 'örgüt yöneticisi' suçlamasıyla 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep ediliyor. İşte detaylar...

Van'da gözaltına alınan ve İçişleri Bakanlığı tarafından yerine kayyım atanan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın yargılandığı dava bugün görülüyor.

POLİS GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

Akış, 'Silahlı terör örgütünü yönetmek', 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'Örgüt propagandası yapmak' suçlarından Hakkari 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Davanın görüleceği Hakkari Adliyesi önünde polis, geniş güvenlik önlemi aldı.

YERİNE VALİ ALİ ÇELİK ATANDI

'31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nden (DEM) Hakkari Belediye Başkanı seçilen Mehmet Sıddık Akış, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında pazartesi sabahı, Van'da bir yakının evinde gözaltına alındı. Hakkari Valisi Ali Çelik ise İçişleri Bakanlığı kararıyla Belediye Başkan Vekili olarak atandı.

DEM'LİLER YİNE ORTALIĞI KARIŞTIRMA PEŞİNDE

Akış'ın gözaltına alınması sonrası, kente gelen DBP Eş Genel başkanları Çiğdem Kılıçgün Uçar ve Keskin Bayındır, DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Rüştü Tirkayi, milletvekilleri, Van, Mardin ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş başkanlarının da aralarında olduğu partililer, polisin belediye binası önüne yürüyüşe izin vermemesi üzerine oturma eylemi başlattı. Oturma eylemi, dün sonlandırılırken, kayyım atamasına karşı DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Oruç ile CHP Sözcüsü Deniz Yücel ve milletvekilleri de dün kente geldi. Yapılmak istenen yürüyüş sonrası da olaylar çıktı.

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Van'da gözaltına alındıktan sonra Hakkari'ye getirilen Akış ile 12 kişinin yargılandığı dava ise bugün görülüyor. Akış, hakkında 2014 yılında Hakkari 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Silahlı terör örgütünü yönetmek', 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'Örgüt propagandası yapmak' suçlarından dava açılmıştı. Davanın en son görülen duruşmasında ise savcı esas hakkındaki mütalaasını açıklayarak Akış'ın 'örgüt yöneticisi' suçlamasıyla 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Akış'ın adliyeye getirilişi öncesi adliye çevresinde polis geniş güvenlik önlemi aldı.

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