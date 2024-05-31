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ABD Başkanı Biden Orta Doğu ile ilgili açıklama yapacağını duyurdu

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.05.2024 Güncelleme Tarihi: 31.05.2024
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ABD Başkanı Biden Orta Doğu ile ilgili açıklama yapacağını duyurdu

ABD Başkanı Joe Biden, Orta Doğu ile ilgili birazdan açıklama yapacağını duyurdu. ABD'nin resmi başkanlık hesabı POTUS'un Biden'ın yapacağı açıklamalara ilişkin paylaşımı sabitlemesi dikkat çekti.

ABD Başkanı Joe Biden, Orta Doğu ile ilgili açıklama yapacağını duyurdu.

Biden paylaşımında, "Later today, I'll deliver remarks on the Middle East. Tune in here" yani "Bugün ilerleyen saatlerde Orta Doğu ile ilgili açıklamalarda bulunacağım. Buraya gelin" ifadelerini kullandı.

TERÖR DEVLETİ İSRAİL'İN KATLİAMLARI VE GAZZE

Biden'ın soykırımcı İsrail'in artan saldırıları ve Gazze'deki son duruma ilişkin açıklama yapması bekleniyor. Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşa ilişkin beyanlar vereceği konuşuluyor.

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