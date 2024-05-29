İran Genelkurmay Başkanlığı Reisi'nin kaza raporunu açıkladı! Reisi'nin uçağı neden düştü? Merak edilen sabotaj detayı...
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesiyle ortaya çıkan belirsizlik merak konusu oldu. Yaşanan kazanın ardından İran Genelkurmay Başkanlığı Reisi'nin kaza raporunu açıkladı. İran Genelkurmay Başkanlığı'nın, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin raporunda, elektronik harp müdahalesi veya sabotaj bulgusuna rastlanmadığı belirtildi. Öte yandan 2 helikopterin pilot ve yolcularının ifadeleri doğrultusunda dönüş güzergahındaki hava durumunun kazaya etkisinin daha detaylı araştırılması gerektiği bildirildi.
İran Genelkurmay Başkanlığı, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve diğer yetkililerin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin ikinci ön inceleme raporunu yayımladı.
Kaza geçiren helikopterin bakım ve onarım kayıtlarının incelendiği ve bu konuda bir soruna rastlanmadığı, kazadan 69 saniye öncesine kadar da mürettebatla iletişimde herhangi bir acil durum veya kesintinin bildirilmediği ifade edildi.
Helikopterin, ilk uçuş güzergahları olan Tebriz'den Ağbend Köprüsü ve Kızkalesi Barajı'na havalandıktan sonra hava durumunun görsel uçuş koşulları için uygun olduğu ancak elde edilen belgeler ve diğer 2 helikopterin pilot ve yolcularının ifadeleri doğrultusunda dönüş güzergahındaki hava durumunun kazaya etkisinin daha detaylı araştırılması gerektiği bildirildi.
Helikopterin kalıntıları ve parçaları üzerinde yapılan incelemeler ve alınan numunelere göre, sabotaj veya elektronik harp müdahalesine dair herhangi bir bulgu tespit edilmediği vurgulandı.
Kazanın asıl nedeni bulununcaya kadar incelemelerin sürdürüleceği ve sonuçların kamuoyuyla paylaşılacağı kaydedildi.
Cumhurbaşkanı Reisi, 19 Mayıs'ta İran-Azerbaycan sınırında baraj açılışı töreninden dönerken geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybetmişti. Kazada Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile birlikte 8 yetkili de yaşamını yitirmişti.
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