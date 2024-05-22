AK Parti’de kritik MKYK toplantısı | Başkan Erdoğan liderlik ediyor...

KAMP TARİHİ GÜNCELLENDİ

AK Parti'de daha önce 7-8-9 Haziran'da yapılması öngörülen kamp tarihi de öne çekildi. Bu kapsamda AK Parti Kızılcahamam 31. istişare ve değerlendirme kampı 31 Mayıs,1-2 Haziran'da yapılacak. Milletvekillerine gerçekleştirilecek geleneksel istişare kampında yeni yol haritasının çerçevesini kurmaylarıyla paylaşacak olan Erdoğan, TBMM'de vekillerin disiplinli şekilde çalışmaları, her vekilin başka kendi seçim bölgeleri olmak üzere sahayı ihmal etmemeleri, yerel seçimde tercihini başka partiden yana kullanan seçmenin gönlünün yeniden kazanılması için talimatlarda bulunacak. Seçmenle gönül köprülerinin tesis ve tamiri için sunumlar yapılacak. Kampa, MKYK üyeleri, MDK üyeleri, parti içi demokrasi hakem kurulu üyeleri, siyasi erdem etik kurulu üyeleri kurucular kurulu üyeleri, Milletvekilleri, kadın ve gençlik kolları, birim başkan yardımcıları, bakanlar ve bakan yardımcıları katılacak.

3 OTURUMLU KAMPTA KAPSAMLI SUNUMLAR

Kampta 3 oturum gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Dışişleri, İçişleri ve Adalet bakanlarının sunumlarının yer aldığı bir oturum, yerel yönetimler, seçim işleri ve teşkilat başkanlığının sunumlarının yapılacağı bir oturum ve üçüncü olarak Meclis grubunun oturumlarında kapsamlı istişareler yapılacak. Vekiller fikirlerini beyan edecek, AK Parti'nin yeni yol haritası şekillenmiş olacak.