Türkiye-Romanya ilişkilerinde yeni dönem | 15 milyar dolar ticaret hedefi

Romanya Başbakanı Ion-Marcel Ciolacu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye geldi. Başbakan Ciolacu'ya ziyaretinde 11 icracı bakan ve Romanya'daki Türk ve Türk Tatar toplumlarının temsilcileri olan iki soydaş milletvekili de eşlik ediyor.

ORTAK BİLDİRİ İMZALANACAK

Başbakan Ciolacu'nun bu ziyareti çerçevesinde imzalanacak Ortak Siyasi Bildiri'yle iki ülke arasında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) ihdas edilecek ve bu mekanizmanın ilk toplantısı aynı gün gerçekleştirilecek. İlgili Bakanların katılımıyla gerçekleştirilecek. YDSK toplantısında ikili ilişkilerin yanı sıra, güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında kapsamlı görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.