20 Mayıs 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika | Gözler Külliye'de | Kritik Kabine toplantısı başladı! İşte masadaki konular

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.05.2024 Güncelleme Tarihi: 20.05.2024
ABONE OL
Son dakika | Gözler Külliye’de | Kritik Kabine toplantısı başladı! İşte masadaki konular

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Beştepe'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantının ana gündemi ekonomi olacak. Son veriler ışığında; enflasyon ve fahiş fiyatla mücadele masaya yatırılacak. Alınabilecek ek tedbirler görüşülecek. Toplantıda, kamuda tasarruf paketinde yer alan ve yasal düzenleme gerektiren başlıklar ve Gazze konusu kabinenin gündeminde olacak. Ayrıca Kabine'de; dünya gündemini değiştiren İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopter kazasında hayatını kaybettiği olay sonrası "milli yas" konusu da gündeme gelecek.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Beştepe'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.



TOPLANTININ ANA GÜNDEM BAŞLIĞI EKONOMİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantının ana gündemi ekonomi olacak.

ENFLASYONLA MÜCADELE VE KAMUDA TASARRUF PAKETİ ELE ALINACAK

Son veriler ışığında; enflasyon ve fahiş fiyatla mücadele masaya yatırılacak. Alınabilecek ek tedbirler görüşülecek.

Toplantıda, kamuda tasarruf paketinde yer alan ve yasal düzenleme gerektiren başlıklar da gündemde olacak.

O düzenlemeler hakkında ekonomi yönetiminin kabine üyelerine sunum yapması bekleniyor.

Hakimler ve Savcılar Kanunu'nda değişiklik, soyadı düzenlemesi, sporda şiddete yönelik önlemler içeren 9. Yargı Paketi'nin de kısa süre içinde Meclis'e sunulması bekleniyor.

Kabinede, yargı paketi hazırlıklarına yönelik de sunum yapılacak.

TERÖRLE MÜCADELE VE İSRAİL'İN GAZZE SALDIRILARI DA MASADA OLACAK

Yurt içinde ve sınır ötesinde devam eden terörle mücadele operasyonları ile İsrail'in Gazze'de devam eden saldırıları da masada olacak.

Ankara, bir yandan diplomasi trafiğini sürdürürken, diğer yandan da Tel Aviv yönetimine karşı yaptırım uyguluyor.

İsrail'in Gazze saldırılarının durdurulması, ateşkesin sağlanması, bölgedeki insani durumun iyileştirilmesi için atılabilecek ek adımlar ele alınacak.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör