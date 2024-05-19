Son dakika | Gözler Külliye'de | Kritik Kabine toplantısı başladı! İşte masadaki konular
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Beştepe'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantının ana gündemi ekonomi olacak. Son veriler ışığında; enflasyon ve fahiş fiyatla mücadele masaya yatırılacak. Alınabilecek ek tedbirler görüşülecek. Toplantıda, kamuda tasarruf paketinde yer alan ve yasal düzenleme gerektiren başlıklar ve Gazze konusu kabinenin gündeminde olacak. Ayrıca Kabine'de; dünya gündemini değiştiren İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopter kazasında hayatını kaybettiği olay sonrası "milli yas" konusu da gündeme gelecek.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Beştepe'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
TOPLANTININ ANA GÜNDEM BAŞLIĞI EKONOMİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantının ana gündemi ekonomi olacak.
ENFLASYONLA MÜCADELE VE KAMUDA TASARRUF PAKETİ ELE ALINACAK
Son veriler ışığında; enflasyon ve fahiş fiyatla mücadele masaya yatırılacak. Alınabilecek ek tedbirler görüşülecek.
Toplantıda, kamuda tasarruf paketinde yer alan ve yasal düzenleme gerektiren başlıklar da gündemde olacak.
O düzenlemeler hakkında ekonomi yönetiminin kabine üyelerine sunum yapması bekleniyor.
Hakimler ve Savcılar Kanunu'nda değişiklik, soyadı düzenlemesi, sporda şiddete yönelik önlemler içeren 9. Yargı Paketi'nin de kısa süre içinde Meclis'e sunulması bekleniyor.
Kabinede, yargı paketi hazırlıklarına yönelik de sunum yapılacak.
Ankara, bir yandan diplomasi trafiğini sürdürürken, diğer yandan da Tel Aviv yönetimine karşı yaptırım uyguluyor.
İsrail'in Gazze saldırılarının durdurulması, ateşkesin sağlanması, bölgedeki insani durumun iyileştirilmesi için atılabilecek ek adımlar ele alınacak.
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