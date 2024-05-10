Evlenecek gençlere faizsiz kredi desteği! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ödeme tarihini açıkladı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı açıklamada, "Buradan Aile ve Gençlik Fonu’ndan yararlanan gençler ile müjdeyi paylaşmak istiyorum. Resmi nikahı 15-30 nisan arasında gerçekleşen çiftlerimizin kredi ödemeleri 21 mayıs itibarıyla hesaplara geçmeye başlayacak." dedi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, katıldığı canlı yayın programında önemli açıklamalarda bulundu.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlenecek gençlere 150 bin liralık kredi desteğine yönelik yaptığı açıklamada, "Buradan Aile ve Gençlik Fonu'ndan yararlanan gençler ile müjdeyi paylaşmak istiyorum.
Resmi nikahı 15-30 nisan arasında gerçekleşen çiftlerimizin kredi ödemeleri 21 mayıs itibarıyla hesaplara geçmeye başlayacak." dedi.
AİLE VE GENÇLİK FONU İLE GENÇLERE DESTEK
Mahinur Göktaş yaptığı açıklamada, "Aile ve Gençlik Fonu'nu Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla hayata geçirdik. Ve bu aslında Cumhurbaşkanımızın gençliğe verdiği önemin de en somut örneklerinden bir tanesi.
Bu fonu biz kanunla birlikte hayata geçirdik. Buradan öncelikle bu fonun kurulmasına destek olan bütün milletvekillerimize teşekkür etmek istiyorum. Aile ve Gençlik Fonu ile gençlerimizin aile kurmasını destekliyoruz.
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