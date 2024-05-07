Kaç öğretmen atanacak? Bakan Tekin'den açıklamalar
Son dakika haberine göre Öğretmen adaylarının merakla beklediği haber geldi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıklamalarda bulunuyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 6 Mayıs Pazartesi günü toplanan Kabine toplantısının ardından millete seslendi.
Başkan Erdoğan öğretmen atamalarına ilişkin, "Milli Eğitim Bakanımız, Hazine Bakanımız ve ekonomi kurmaylarımızla son bir kez daha görüşecek, ardından öğretmen adaylarımızı bilgilendirecek. Bakanlığımız, yarın atamaya esas branş dağılımlarını, başvuru takvimini ve süreci paylaşacaktır. Fazla zaman kaybına tahammülümüz yok, kısa zamanda inşallah atamayı da bilhassa Bakanımız açıklayacaktır." ifadelerini kullandı.
KAÇ ÖĞRETMEN ATANACAK?
Öğretmen adaylarının merakla beklediği takvim ile ilgili Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıklamalarda bulunuyor.
Tekin'in açıklamalarından derlenenler:
Cumhurbaşkanımızın talimatı sonrası Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonrası 20 bin öğretmen ataması konusunda anlaşmaya varıldı.
Şu branş önemlidir, önemsizdir gibi bir bakış açım yok. 130'a yakın branşın tamamı önemlidir. En çok atama yapmayı planladığımız branşlar şu şekilde: 3264 sınıf öğretmeni, 2499 özel eğitim, 1597 rehberlik, 1594 Din kültürü ve ahlak bilgisi...
Başvuru takvimi 20 Mayıs'ta açılacak.
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