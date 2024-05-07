Kaç öğretmen atanacak? Bakan Tekin’den açıklamalar

KAÇ ÖĞRETMEN ATANACAK?

Öğretmen adaylarının merakla beklediği takvim ile ilgili Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıklamalarda bulunuyor.

Tekin'in açıklamalarından derlenenler:

Cumhurbaşkanımızın talimatı sonrası Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonrası 20 bin öğretmen ataması konusunda anlaşmaya varıldı.

Şu branş önemlidir, önemsizdir gibi bir bakış açım yok. 130'a yakın branşın tamamı önemlidir. En çok atama yapmayı planladığımız branşlar şu şekilde: 3264 sınıf öğretmeni, 2499 özel eğitim, 1597 rehberlik, 1594 Din kültürü ve ahlak bilgisi...

Başvuru takvimi 20 Mayıs'ta açılacak.