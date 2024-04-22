22 Nisan 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Irak'a 12 yıl sonra tarihi ziyaret! Yeni dönem mi başlayacak? Başkan Erdoğan Irak yolunda...

Irak'a 12 yıl sonra tarihi ziyaret! Yeni dönem mi başlayacak? Başkan Erdoğan Irak yolunda...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.04.2024 Güncelleme Tarihi: 22.04.2024
ABONE OL
Irak’a 12 yıl sonra tarihi ziyaret! Yeni dönem mi başlayacak? Başkan Erdoğan Irak yolunda...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 12 yıl sonra Irak'a tarihi bir ziyaret gerçekleştirecek. Kritik ziyaret dünya basını tarafından da takip edilirken Başkan Erdoğan, Bağdat'ta Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ve Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani ile görüşecek. İki ülke arasında yaklaşık 20 anlaşma yapılması beklenirken Erdoğan Bağdat ziyareti sonrası Erbil'e geçecek. İşte detaylar...

Türkiye ve dünyanın merakla beklediği, bölge siyaseti açısından çok önemli olarak değerlendirilen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak'a ziyareti bugün gerçekleşiyor.

CADDE VE SOKAKLARA TÜRK BAYRAKLARI ASILDI

Irak'ın başkenti Bağdat ile Erbil'de, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı ziyaretten dolayı cadde ve sokaklara Türk bayrakları asıldı.

Erdoğan'ın ziyaretine hazırlanan başkent Bağdat'ta, merkezde yer alan Şeyh Abdulkadir Geylani türbesinin bulunduğu caddeye, Türkçe ve Arapça "Ziyaretinizden onur duyduk" yazılı pankartlar yerleştirildi.

Pankartlarda yan yana Irak ve Türk bayraklarına da yer verildi. Erbil'de de cadde ve sokaklara Türk bayrakları asılırken Erbil Kalesi'ne Türk bayrağının görüntüsü yansıtıldı.

Erdoğan, bugün Bağdat ve Erbil'e resmi ziyaret gerçekleştirecek.

TERÖRE KARŞI ORTAK HAREKAT MERKEZİ

Türkiye'nin, teröre karşı Irak'la ortak harekat merkezi kurması planlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti sırasında, bu merkezin de gündeme gelmesi öngörülüyor.

Kritik görüşmedeki bir başka konu başlığı ise Irak'ın su sorunu. Erdoğan, Irak'ın su konusundaki beklentisini bildiklerini, bunun karşılanması için çalışmaların sürdüğünü ifade etmişti. Bu yönde de önemli adımlar atılması bekleniyor.

İŞTE ZİYARETTE ELE ALINACAK KONULAR

Tarihi ziyarette; Türkiye'nin son dönemde Irak makamları ile artan temasları yüksek düzeyde müzakere edilecek. Ziyaret, son dönemde ivme kazanan ikili ilişkileri her alanda daha da ilerletme ve kurumsal bir çerçeveye kavuşturma amacını taşıyor.

Bölgenin refah ve istikrarına katkı sunacak Kalkınma Yolu Projesi'ne ilişkin görüşmelerin gerçekleştirileceği toplantıda su kullanımı ve enerji işbirliği de gündeme gelecek.

Öte yandan; İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği insanlık suçuna varan eylemler ile Tel Aviv-Tahran arasındaki gerilim ile bölgesel gelişmeler masaya yatırılacak.

TARİHİ ANLAŞMALAR İMZALANACAK!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik ziyareti kapsamında, Bağdat'ta Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ve Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani ile görüşecek. Erdoğan ile Sudani ortak basın toplantısı düzenleyecek, iki ülke arasında anlaşmalar imzalanacak.

IRAK BAŞBAKANI SUDANİ'DEN DİKKAT ÇEKEN MESAJ: GELİR GEÇER BİR ZİYARET OLMAYACAK!

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak'a yapacağı ziyaretin "gelir geçer türden bir ziyaret" olmayacağını belirterek, iki ülke arasında meselelere karşı çözüm iradesinin bulunduğunu söylemişti.

Irak topraklarının Türkiye'ye karşı saldırı sahası olmasına izin vermeyeceklerini ifade eden Sudani, Erdoğan ile su meselesine karşı da çözümü değerlendireceklerini vurgulamıştı.

IRAK HÜKÜMET SÖZCÜSÜ: NİTELİKSEL SIÇRAMA YAŞANACAK!

Irak Hükümet Sözcüsü Basim el-Avvadi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak ziyaretiyle iki ülke ilişkilerinde "niteliksel sıçrama" yaşanacağını söylemişti. Büyük ve sürpriz bir anlaşmanın da imzalanacağını ifade eden Basim el-Avvadi, ayrıca "Kalkınma Yolu Projesi'nin en önemli merkezleri Irak ve Türkiye'dir. Bu konuda da önemli anlaşmalar yapılacak. Türk şirketlerinin bu proje kapsamında Irak'taki rolü de değerlendirilecek" demişti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA