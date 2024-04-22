Başkan Erdoğan’dan Irak’a 13 yıl sonra tarihi ziyaret! Yeni dönem mi başlayacak? A Haber Irak’ta...

A HABER IRAK'TA

A Haber muhabiri Esra Akyürek, Bağdat'tan detayları aktardı. Akyürek, "Bağdat tarafında yoğun hazırlıklar devam ediyor. Şu an toplantılardan birinin yapılacağı o salondayız. Hem yerli hem de yabancı basının oldukça yoğun bir ilgisi var. Yer bulmakta bile zorlandık o kadar yoğun bir kalabalık var basın tarafında bunu ifade edebiliriz. Sokaklarda da aynı heyecan devam ediyor. Birçok noktaya Türk bayrakları asıldı." ifadelerini kullandı.

CADDE VE SOKAKLARA TÜRK BAYRAKLARI ASILDI

Irak'ın başkenti Bağdat ile Erbil'de, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı ziyaretten dolayı cadde ve sokaklara Türk bayrakları asıldı.

Erdoğan'ın ziyaretine hazırlanan başkent Bağdat'ta, merkezde yer alan Şeyh Abdulkadir Geylani türbesinin bulunduğu caddeye, Türkçe ve Arapça "Ziyaretinizden onur duyduk" yazılı pankartlar yerleştirildi.