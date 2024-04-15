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TCG Nusret gemisi Ege ve Akdeniz limanlarında! İşte o tarihler

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.04.2024
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TCG Nusret gemisi Ege ve Akdeniz limanlarında! İşte o tarihler

Milli Savunma Bakanlığı TCG Nusret müze gemisinin 20 Nisan-7 Haziran 2024 tarihleri arasında Ege ve Akdeniz limanlarında ziyarete açılacağını duyurdu.

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