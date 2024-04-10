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Başkan Erdoğan'dan şehit Hikmet Aslan'ın ailesine başsağlığı mesajı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 10.04.2024 Güncelleme Tarihi: 10.04.2024
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Başkan Erdoğan’dan şehit Hikmet Aslan’ın ailesine başsağlığı mesajı

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hikmet Aslan'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi. Aslan için memleketi Niğde'de cenaze töreni düzenlendi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hikmet Aslan'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Şehit Hikmet Aslan için memleketi Niğde’de cenaze töreni düzenlendiŞehit Hikmet Aslan için memleketi Niğde’de cenaze töreni düzenlendi

Alınan bilgiye göre Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce açılan taciz ateşinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Aslan'ın ailesine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.

NİĞDE'YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Aslan'ın şehadet haberi, Değirmenli beldesindeki ailesine ulaştı. Yetkililer, şehadet haberini Değirmenli beldesindeki babası İdris ve annesi Gülbahar ile Orhanlı beldesinde yaşayan eşi Kübra Aslan'a bildirdi.

Acı haberi alan şehidin yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

Şehit haberinin verilmesinin ardından komşuları aileye taziyelerini iletti, eve, sokağa ve belde meydanına Türk bayrağı asıldı.

Şehidin bir çocuğunun olduğu öğrenildi.

Piyade Uzman Çavuş Hikmet Aslan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda yaralanarak hastaneye kaldırılmış ancak şehit olmuştu.

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