Son dakika | Ankara'daki yarışta kim önde? Altınok mu Yavaş mı? İşte Başkent'teki ilçe ilçe oy oranları
Son dakika haberi... 31 Mart yerel seçimler kapsamında büyük bir çekişmenin yaşandığı Ankara'da Cumhur İttifakı'nın adayı Turgut Altınok mu CHP'nin adayı Mansur Yavaş mı kazanacak?
Son dakika haberi... 31 Mart yerel seçimler kapsamında büyük bir çekişmenin yaşandığı Ankara'da Cumhur İttifakı'nın adayı Turgut Altınok mu CHP'nin adayı Mansur Yavaş mı kazanacak?
BAŞKENT'TE KİM ÖNDE?
Cumhur İttifakı adayı Turgut Altınok: 38.16
CHP'nin adayı Mansur Yavaş: 54.40
ANKARA'NIN İLÇELERİNDEKİ YARIŞTA SON DURUM
ALTINDAĞ
AK PARTİ:
CHP:
ÇANKAYA
AK PARTİ:
CHP:
ETİMESGUT
AK PARTİ:
CHP:
KEÇİÖREN
AK PARTİ:
CHP:
MAMAK
AK PARTİ:
CHP:
SİNCAN
AK PARTİ:
CHP:
YENİMAHALLE
AK PARTİ:
CHP:
AKYURT
AK PARTİ:
CHP:
AYAŞ
AK PARTİ:
CHP:
BALA
AK PARTİ:
CHP:
BEYPAZARI
AK PARTİ:
CHP:
ÇAMLIDERE
AK PARTİ:
CHP:
ÇUBUK
AK PARTİ:
CHP:
ELMADAĞ
AK PARTİ:
CHP:
EVREN
AK PARTİ:
CHP:
GÖLBAŞI
AK PARTİ:
CHP:
GÜDÜL
AK PARTİ:
CHP:
HAYMANA
AK PARTİ:
CHP:
KALECİK
AK PARTİ:
CHP:
KAZAN
AK PARTİ:
CHP:
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