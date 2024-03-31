Son dakika | Ankara’daki yarışta kim önde? Altınok mu Yavaş mı? İşte Başkent’teki ilçe ilçe oy oranları

Son dakika haberi... 31 Mart yerel seçimler kapsamında büyük bir çekişmenin yaşandığı Ankara'da Cumhur İttifakı'nın adayı Turgut Altınok mu CHP'nin adayı Mansur Yavaş mı kazanacak?

BAŞKENT'TE KİM ÖNDE?

Cumhur İttifakı adayı Turgut Altınok: 38.16

CHP'nin adayı Mansur Yavaş: 54.40