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Haberler Gündem Haberleri Son dakika | Ankara'daki yarışta kim önde? Altınok mu Yavaş mı? İşte Başkent'teki ilçe ilçe oy oranları

Son dakika | Ankara'daki yarışta kim önde? Altınok mu Yavaş mı? İşte Başkent'teki ilçe ilçe oy oranları

Giriş Tarihi: 31.03.2024 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024
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Son dakika | Ankara’daki yarışta kim önde? Altınok mu Yavaş mı? İşte Başkent’teki ilçe ilçe oy oranları

Son dakika haberi... 31 Mart yerel seçimler kapsamında büyük bir çekişmenin yaşandığı Ankara'da Cumhur İttifakı'nın adayı Turgut Altınok mu CHP'nin adayı Mansur Yavaş mı kazanacak?

Son dakika haberi... 31 Mart yerel seçimler kapsamında büyük bir çekişmenin yaşandığı Ankara'da Cumhur İttifakı'nın adayı Turgut Altınok mu CHP'nin adayı Mansur Yavaş mı kazanacak?

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BAŞKENT'TE KİM ÖNDE?

Cumhur İttifakı adayı Turgut Altınok: 38.16

CHP'nin adayı Mansur Yavaş: 54.40

ANKARA'NIN İLÇELERİNDEKİ YARIŞTA SON DURUM

ALTINDAĞ

AK PARTİ:

CHP:

ÇANKAYA

AK PARTİ:

CHP:

ETİMESGUT

AK PARTİ:

CHP:

KEÇİÖREN

AK PARTİ:

CHP:

MAMAK

AK PARTİ:

CHP:

SİNCAN

AK PARTİ:

CHP:

YENİMAHALLE

AK PARTİ:

CHP:

AKYURT

AK PARTİ:

CHP:

AYAŞ

AK PARTİ:

CHP:

BALA

AK PARTİ:

CHP:

BEYPAZARI

AK PARTİ:

CHP:

ÇAMLIDERE

AK PARTİ:

CHP:

ÇUBUK

AK PARTİ:

CHP:

ELMADAĞ

AK PARTİ:

CHP:

EVREN

AK PARTİ:

CHP:

GÖLBAŞI

AK PARTİ:

CHP:

GÜDÜL

AK PARTİ:

CHP:

HAYMANA

AK PARTİ:

CHP:

KALECİK

AK PARTİ:

CHP:

KAZAN

AK PARTİ:

CHP:

KIZILCAHAMAM

AK PARTİ:

CHP:

NALLIHAN

AK PARTİ:

CHP:

POLATLI

AK PARTİ:

CHP:

ŞEREFLİKOÇHİSAR

AK PARTİ:

CHP:

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