En güncel ve en yeni yerel seçim sonuçları ahaber.com.tr'de! Türkiye seçimi bu sayfadan takip edecek! Hangi ilde hangi parti önde?
Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başına giderken sandıkların kapanmasına dakikalar kaldı. Oy sayımı öncesi Türkiye'de heyecan doruktayken, vatandaşlar en sıcak ve en güncel seçim sonuçlarına ahaber.com.tr'den ulaşacak. Yenilenen seçim sayfamızı ziyaret edecek takipçilerimiz basit anlatımıyla tek sayfada toplanan bilgileri gece boyu takip edecek. İşte detaylar...
Türkiye'de 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 32 ilde seçmenler, saat 07.00'den itibaren sandık başına gitti, diğer illerde de oy verme saat 08.00'de başladı.
SANDIKLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
Saat 07.00'de oy verme işlemlerinin başladığı illerde oy verme işlemleri 16.00'da tamamlandı. Diğer illerde oy verme saatleri 08.00-17.00 olacak.
Kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmenin bulunduğu seçimde, 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy verdi. 34 siyasi partinin adayının yarışacağı seçimlerde, ülke genelinde, 206 bin 845 sandık kuruldu, yaklaşık bin de seyyar sandık oluşturuldu.
OY VERME BİTİM SAATİNDEN ÖNCE SANDIKLAR AÇILAMAYACAK
Oy verme saatlerinin 07.00-16.00 olduğu illerde saat 16.00, diğer illerde saat 17.00'den önce oylar sayılmaya başlanamayacak. Sandık seçmen listesindeki bütün seçmenler oylarını kullanmış olsalar bile oy vermenin bitim saatinden önce sandıklar kesinlikle açılamayacak.
İLK HANGİ PUSULALAR SAYILACAK?
Büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık, diğer illerde sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.
SEÇİM AHABER.COM.TR'DEN TAKİP EDİLECEK
Artık sandıkların açılmasına dakikalar kalırken yerel seçim sonuçları, partilerin ve adayların oy oranları ise ahaber.com.tr'nin birbirinden özel içerikleriyle birlikte oluşturulan seçim sayfasında yer alacak. Sitemizi ziyaret eden misafirlerimiz seçim sonuçlarını tek sayfada takip ederek karşılaştırma yapabilecek.
TÜM VERİLERİ TEK SAYFADA SİZLER İÇİN TOPLADIK
Adayların, şehir haritasının ve il genel meclisini siz değerli takipçilerimiz için tek sayfada topladık. Uygulamamız üzerinden seçim sayfasına girerek şehrinizi tıkladığınızda hangi adayın önde olduğunu, hangi ilçeyi hangi partinin kazandığını, il ve ilçe meclisindeki dağılımı ve geçmiş seçim sonuçlarını görebileceksiniz.
YAYIN YASAĞI NE ZAMAN KALKACAK?
A Haber Muhabiri Rüya Akkuş YSK önünden son bilgileri aktardı.
İşte Akkuş'un sözlerinde ön çıkanlar:
Doğu'da sandıklar kapandı ve sayım işlemleri başladı. YSK'dan bunu yakından takip ediyor. Sandıktan gelen bilgiler İlçe Seçim Kurullarına iletilecek ve oradan bilgiler YSK'ya gelecek. 32 ilde sandıklar kapanırken 49 ilde son 1 saat kaldı.
Sayım işlemleri sürerken YSK bir toplantı yapacak ve yayın yasakları ile ilgili kararlar alınması bekleniyor. Vatandaşlar oylarını kullandı şimdi merakla sonuçları bekliyor. Yayın yasakları saat 21.00'e kadar geçerli. Ancak YSK yayın yasaklarını daha erken bir saatte kaldırıyor.
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