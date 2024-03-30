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Yerel seçimlerde kaç kişi oy kullanacak? 31 Mart 2024 seçmen sayısı kaç, kaç kişi ilk kez oy kullanacak?

Giriş Tarihi: 30.03.2024
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Yerel seçimlerde kaç kişi oy kullanacak? 31 Mart 2024 seçmen sayısı kaç, kaç kişi ilk kez oy kullanacak?

2024 Yerel Seçimlerinde oy kullanacak seçmen sayısı belli oldu. 31 Mart 2024 Pazar günü saat 17.00’ye kadar oy kullanımı devam edecek. Her seçim olduğu gibi bu seçimde de ilk defa oy kullanacak gençler bulunuyor. İşte kesinleşen seçmen sayısı…

2024 Yerel Seçim için saatler kaldı. Milyonlarca vatandaş sandık başına gidecek ve 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini seçecek. Bu seçimlerde de geçtiğimiz seçimlerde olduğu gibi 18 yaşını tamamlamış gençler ilk defa sandık başına giderek oy kullanacak. Peki 31 Mart 2024 Pazar günü kaç milyon genç sandık başına gidecek. İşte Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklanan rakamlar…

2024 YEREL SEÇİMLERİNDE KAÇ KİŞİ OY KULLANACAK?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 31 Mart 2024 Pazar gerçekleştirilecek Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde 61 milyon 441 bin 882 seçmenin bulunduğunu açıkladı.

Ayrıca, kurul 1 milyon 32 bin 610 gencin bu seçimlerde ilk defa oy kullanacağını belitti.

CEP TELEFONU İLE KABİNE GİRMEK YASAK MI?

Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak.

Bu tür cihazların oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılması gerekiyor.

OYUNU KULLANAN VATANDAŞ İMZA ATACAK MI?

Oy kullanan vatandaşlar oy zarfını sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adının bulunduğu yerin karşısına imza atacak.

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