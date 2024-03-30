Seçim günü pazar yerleri açık olacak mı? 31 Mart 2024 Pazar günü Pazar kurulacak mı?

31 Mart Pazar günü Mahalli İdareler Seçimleri gerçekleştirilecek. Aynı gün Pazar kurulan yerlerde Pazar alanlarının kurulup kurulmayacağı en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. Bilindiği üzere seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak. Açık olacak mekanlar ise tek tek belirtildi. Peki vatandaşlar seçim günü pazara çıkabilecek mi?