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Seçim günü pazar yerleri açık olacak mı? 31 Mart 2024 Pazar günü Pazar kurulacak mı?

Giriş Tarihi: 30.03.2024
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Seçim günü pazar yerleri açık olacak mı? 31 Mart 2024 Pazar günü Pazar kurulacak mı?

Yarın Mahalli İdareler Seçimleri var. Aynı gün kurulan Pazar yerlerinin kapalı olup olmayacağı vatandaşlar tarafından soruluyor. İşte merak edilen sorunun cevabı…

31 Mart Pazar günü Mahalli İdareler Seçimleri gerçekleştirilecek. Aynı gün Pazar kurulan yerlerde Pazar alanlarının kurulup kurulmayacağı en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. Bilindiği üzere seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak. Açık olacak mekanlar ise tek tek belirtildi. Peki vatandaşlar seçim günü pazara çıkabilecek mi?

31 MART PAZAR GÜNÜ PAZAR YERLERİ AÇIK OLACAK MI?

31 Mart Pazar günü Mahalli İdareler Seçimlerinin yapılacağı gün Pazar yerleri, marketler ve benzeri mekanlar açık olacak.

SEÇİM GÜNÜ NERELER KAPALI OLACAK?

Seçim günü saat 06.00'dan gece 24.00'a kadar alkollü içki satışı yasak olacak.

Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında yerleşim yerlerinde kimse silah taşıyamayacak.

Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak.

Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.

Seçim günü saat 18.00'dan sonra düğünler yapılabilecek.

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