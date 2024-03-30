Seçim günü nereler kapalı olacak? 31 Mart Seçim günü hangi mekânlar kapalı olacak?

Türkiye yarın 5 yıl görev yapacak yerel yöneticilerini seçebilmek için sandık başına gidecek. 31 Mart akşamı saat 17.00'ye kadar devam edecek seçim gününde vatandaşlar AVM, kahvehane, market ve kafeler kapalı mı, açık mı Sorusunun cevabını şimdiden arıyor. Peki yarın neler kapalı olacak? İşte merak edilen sorunun cevabı…