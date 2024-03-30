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Seçim günü nereler kapalı olacak? 31 Mart Seçim günü hangi mekânlar kapalı olacak?

Giriş Tarihi: 30.03.2024
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Seçim günü nereler kapalı olacak? 31 Mart Seçim günü hangi mekânlar kapalı olacak?

31 Mart 2024 Pazar günü yerel seçim için vatandaşlar sandık başına giderek oylarını kullanacak. Akabinde vatandaşlar gün içinde hangi mekanların kapalı olacağını, hangi mekanların açık olacağını araştırmaya devam ediyor. İşte açık ve kapalı mekanlar…

Türkiye yarın 5 yıl görev yapacak yerel yöneticilerini seçebilmek için sandık başına gidecek. 31 Mart akşamı saat 17.00'ye kadar devam edecek seçim gününde vatandaşlar AVM, kahvehane, market ve kafeler kapalı mı, açık mı Sorusunun cevabını şimdiden arıyor. Peki yarın neler kapalı olacak? İşte merak edilen sorunun cevabı…

31 MART PAZAR MARKETLER KAPALI MI OLACAK?

Mahalli İdareler Seçimlerinin yapılacağı 31 Mart Pazar günü marketler açık olacak. Zincir markertler her zamanki saatlerinde açılacak ve kapanacak.

SEÇİM GÜNÜ HANGİ MEKANLAR KAPALI?

Seçim günü saat 06.00'dan gece 24.00'a kadar alkollü içki satışı yasak olacak.

Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında yerleşim yerlerinde kimse silah taşıyamayacak.

Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak.

Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.

Seçim günü saat 18.00'dan sonra düğünler yapılabilecek.

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