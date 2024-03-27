CHP'deki taciz skandalları bitmek bilmiyor! İlçe sekreterinin yaptıkları partiyi karıştırdı
CHP, içerisindeki taciz, tecavüz haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Yine bir taciz skandalıyla çalkalanan partide bu kez olay örtbas edilemedi. Ankara'da CHP Mamak İlçe Sekreteri Hasan A., partide bir görevli evli kadına cinsel tacizde bulundu. Bununla da yetinmeyen ilçe sekreteri, daha sonra kadına silah fotoğrafları göstererek tehditte bulundu. Kadın yaşananları kocasına ve savcılığa anlatınca, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alınan Hasan A. tutuklandı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içerisinde taciz, tecavüz skandallarının ardı arkası kesilmiyor. İddiaya göre; Ankara'da CHP Mamak İlçe Sekreteri olarak görevli Hasan A. 31 Mart yerel seçim çalışmaları sırasında partide görevli evli kadınla yakınlık kurmak istedi. Kadının teklifi reddetmesi üzerine ısrarlarına devam eden Hasan A. kadına cinsel saldırıda bulundu.
SİLAH FOTOĞRAFLARIYLA TEHDİT ETTİ
Yaptıkları tacizlerle sınırlı kalmayan Hasan A. kadına silah fotoğrafları göndererek tehdit etmeye başladı. Kadın bir süre sonra yaşananları kocasına anlattıktan sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundu.
Hasan A'nın kendisini taciz ettiğini anlatan kadın, CHP Mamak İlçe Sekreteri Hasan A. tarafından kendisine gönderilen mesajları ve silah fotoğraflarını da Cumhuriyet Savcısına verdi.
SAPIK SEKRETER TUTUKLANDI
Gözaltına alınan Hasan A, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi. Hasan A. Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hasan A. sorgusunda mağdur ile birlikte tatile gittiklerini öne sürüp, rızasıyla görüştüklerini öne sürdü. Suçlamaları kabul etmeyen Hasan A. 'Cinsel saldırı' suçundan tutuklandı.
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