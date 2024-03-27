CHP’deki taciz skandalları bitmek bilmiyor! İlçe sekreterinin yaptıkları partiyi karıştırdı

SİLAH FOTOĞRAFLARIYLA TEHDİT ETTİ

Yaptıkları tacizlerle sınırlı kalmayan Hasan A. kadına silah fotoğrafları göndererek tehdit etmeye başladı. Kadın bir süre sonra yaşananları kocasına anlattıktan sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundu.

Hasan A'nın kendisini taciz ettiğini anlatan kadın, CHP Mamak İlçe Sekreteri Hasan A. tarafından kendisine gönderilen mesajları ve silah fotoğraflarını da Cumhuriyet Savcısına verdi.