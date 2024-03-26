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Yargıtay'da başkanlık seçimi | Dördüncü turda da sonuç çıkmadı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.03.2024
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Yargıtay’da başkanlık seçimi | Dördüncü turda da sonuç çıkmadı

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yapılmaya başlanan başkanlık seçimlerinin dördüncü turunda da hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamadı. Seçime beşinci tur oylamasıyla devam ediliyor.

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