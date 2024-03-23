Büyük İstanbul Mitingi için hazırlıklar tamam! İstanbul’da Başkan Erdoğan heyecanı...

"BAYRAMIN PROVASI OLACAK"

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, tüm İstanbulluları yarın Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek "Yeniden Büyük İstanbul Mitingi"ne davet ederek, "Yarın Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle saat 14.00'te burada bu coşkuyu hep birlikte yaşayacağız ve aslında 31 Mart akşamı Saraçhane'de yapacağımız bayramın bir provası olacak." dedi.