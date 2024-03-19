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Hatay ve Tekirdağ adayları A Haber'de!

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Giriş Tarihi: 19.03.2024
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Hatay ve Tekirdağ adayları A Haber’de!

31 Mart Belediye seçimlerine geri sayım sürerken, AK Parti seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Yeni büyükşehir, il, ilçe belediye başkanları ve muhtarların belirleyecek. AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Öntürk ve AK Parti Tekirdağ Büyükşehir Belediye Adayı Cüneyt Yüksel A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programında gelecek projelerini tek tek anlattı, gündeme dair merak edilen soruları cevapladı. İşte detaylar…

Türkiye, sandık başına gidiyor. Yeni büyükşehir, il, ilçe belediye başkanları ve muhtarların seçileceği Mahalli İdareler Genel Seçimleri, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak. Siyasi partiler, aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti ve 31 Mart günü seçmen yeni büyükşehir, il, ilçe belediye başkanları ve muhtarların belirleyecek. AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Öntürk ve AK Parti Tekirdağ Büyükşehir Belediye Adayı Cüneyt Yüksel A Haber'de gündeme dair merak edilen soruları cevapladı. İşte o programdan satır başlıkları;

AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Öntürk gündemde yer alan Gökhan Zan'ın olayının gerçeği hakkında, "Ben bu durumu basından duydum. Programlarımız çok yoğun gündemimizde TİP yok CHP yok. Biz kendi işimize bakıyoruz. Ben bugün o şeytani işlere kalkışan kişiler hakkında dava açtım. Konuşmanın bir yerinde İl binasına geldiklerini ve tuvalete girdiklerini söylüyorlar. Bizim il binamız arkadaşımızın arsasına kurduğumuz konteyner bir bina ve içerisinde tuvalette yok. Hatay'da AK Parti'nin il binası depremde yıkıldı ve şu an binamız yok. Konuşmanın geçtiği iddia edilen yer yok binamız konteyner. Tamamen uydurma. Bu tür kumpas işleri kimin yaptığını biliyorsunuz durum ortada ama biz işimize bakıyoruz. Açık ara öndeyiz seçimi rahat rahat alacağız."

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