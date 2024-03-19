Hatay ve Tekirdağ adayları A Haber’de!

AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Öntürk gündemde yer alan Gökhan Zan'ın olayının gerçeği hakkında, "Ben bu durumu basından duydum. Programlarımız çok yoğun gündemimizde TİP yok CHP yok. Biz kendi işimize bakıyoruz. Ben bugün o şeytani işlere kalkışan kişiler hakkında dava açtım. Konuşmanın bir yerinde İl binasına geldiklerini ve tuvalete girdiklerini söylüyorlar. Bizim il binamız arkadaşımızın arsasına kurduğumuz konteyner bir bina ve içerisinde tuvalette yok. Hatay'da AK Parti'nin il binası depremde yıkıldı ve şu an binamız yok. Konuşmanın geçtiği iddia edilen yer yok binamız konteyner. Tamamen uydurma. Bu tür kumpas işleri kimin yaptığını biliyorsunuz durum ortada ama biz işimize bakıyoruz. Açık ara öndeyiz seçimi rahat rahat alacağız."