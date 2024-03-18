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Boğaziçi Üniversitesi'nde iftar! Binlerce öğrenci bir araya geldi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.03.2024
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Boğaziçi Üniversitesi’nde iftar! Binlerce öğrenci bir araya geldi

Boğaziçi Üniversitesi'nin Güney Kampüsü'nde binlerce öğrenci İslam Araştırmaları Kulübü'nün (BİSAK) ev sahipliğinde yapılan iftar programında bir araya geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Geleneksel Ramazan İftarı bu sene yeniden yapıldı.

İslam Araştırmaları Kulübü'nün (BİSAK) ev sahipliğinde yapılan iftar, üniversitedeki akademisyenlerin dikilme protestolarını gerçekleştirdiği Güney Kampüsü'nde yapıldı.

BİNLERCE ÖĞRENCİ BİRLİKTE İFTAR YAPTI

İftar programına Boğaziçi Üniversiteli öğrenci, mezun, akademisyen ve personel olmak üzere binlerce kişi katıldı.

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