Başkan Erdoğan’ın miting maratonunda sıradaki durak Konya

GÜNDEME VE SEÇİME İLİŞKİN KONUŞACAK

Başkan Erdoğan, Konya'da da yerel seçimlere ve gündeme ilişkin mesajlar verecek. Cumhur İttifakı tarafından aday gösterilen büyükşehir ve ilçe belediye başkan adayları için destek talep edecek.