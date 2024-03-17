Başkan Erdoğan'ın miting maratonunda sıradaki durak Konya
Başkan Erdoğan, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere 2 hafta kala miting maratonuna kesintisiz devam ediyor. Dün Erzurum'da vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Erdoğan, bugün de Konya'da vatandaşlarla buluşacak.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 31 Mart Yerel Seçimleri kapsamındaki miting programı devam ediyor. Yerel seçim takviminin işlemeye başlamasının ardından mitinglerine Zonguldak'ta başlayan Erdoğan, dün Erzurum'a gitti. Erzurum'da diğer mitingleri gibi coşkulu bir kalabalığa konuşan Başkan Erdoğan'ın sıradaki durağı Konya oldu.
GÜNDEME VE SEÇİME İLİŞKİN KONUŞACAK
Başkan Erdoğan, Konya'da da yerel seçimlere ve gündeme ilişkin mesajlar verecek. Cumhur İttifakı tarafından aday gösterilen büyükşehir ve ilçe belediye başkan adayları için destek talep edecek.
MİTİNGLERDE BÜYÜK COŞKU
Zonguldak'ta mitinglerine başlayan ve son olarak Erzurum'a giden Başkan Erdoğan'ın düzenlediği her mitingte meydanlar hınca hınç doldu. Erdoğan, her ilde büyük bir kalabalığa hitap ederken; gittiği illerde meydanlarda bulunan kişi sayısını da paylaşıyor.
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