Turgut Altınok mal varlığını açıkladı: Ana sütü gibi ak ve helaldir
Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok mal varlığını açıkladı. Altınok sosyal medya üzerinden konuyla ilgili bir paylaşımda bulundu.
Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok mal varlığını açıkladı.
Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Altınok şu ifadeleri kullandı: "Kamuoyuna Duyurulur…
Biz dün neredeysek bugün de oradayız… Değerli Hemşehrilerim! Bir Belediye Başkanı Öncelikle Şeffaf Olmalıdır! Özü Sözü Bir ve DÜRÜST Olmalıdır! Bir Belediye Başkanının Duruşu Olmalıdır ve Bir O Yanda Bir Bu Yanda Bulunmamalıdır!
Ne yazık ki mal varlığım üzerinden bir süredir suni gündemler yaratılarak, Başkentimize yapacağımız hizmet ve eserlerin üstünün örtülmeye çalışıldığını; projelerimizi gölgeleme çabasına girildiğini ve en önemlisi siz değerli Ankaralı hemşehrilerimi incittiklerini hissettiğim için mal varlığımı açıklama vakti gelmiştir.
Değerli Ankaralılar!
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