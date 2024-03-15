Turgut Altınok mal varlığını açıkladı: Ana sütü gibi ak ve helaldir

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Altınok şu ifadeleri kullandı: "Kamuoyuna Duyurulur…

Biz dün neredeysek bugün de oradayız… Değerli Hemşehrilerim! Bir Belediye Başkanı Öncelikle Şeffaf Olmalıdır! Özü Sözü Bir ve DÜRÜST Olmalıdır! Bir Belediye Başkanının Duruşu Olmalıdır ve Bir O Yanda Bir Bu Yanda Bulunmamalıdır!