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Cumhur İttifakı'nın ABB adayı Turgut Altınok mal varlığını açıkladı: Ana sütü gibi ak ve helaldir

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Giriş Tarihi: 15.03.2024 Güncelleme Tarihi: 15.03.2024
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Cumhur İttifakı’nın ABB adayı Turgut Altınok mal varlığını açıkladı: Ana sütü gibi ak ve helaldir

Türkiye, yerel seçimlere adım adım giderken Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla mal varlığını açıkladı. Altınok, paylaşımında, "Ana sütü gibi ak ve helaldir." ifadelerine yer verdi. İşte detaylar...

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok mal varlığını açıkladı.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Altınok şu ifadeleri kullandı: "Kamuoyuna Duyurulur…
Biz dün neredeysek bugün de oradayız… Değerli Hemşehrilerim! Bir Belediye Başkanı Öncelikle Şeffaf Olmalıdır! Özü Sözü Bir ve DÜRÜST Olmalıdır! Bir Belediye Başkanının Duruşu Olmalıdır ve Bir O Yanda Bir Bu Yanda Bulunmamalıdır!

Ne yazık ki mal varlığım üzerinden bir süredir suni gündemler yaratılarak, Başkentimize yapacağımız hizmet ve eserlerin üstünün örtülmeye çalışıldığını; projelerimizi gölgeleme çabasına girildiğini ve en önemlisi siz değerli Ankaralı hemşehrilerimi incittiklerini hissettiğim için mal varlığımı açıklama vakti gelmiştir.

Değerli Ankaralılar!

İçinizde en ufak bir tereddüt olmasın! Ekte sunduğum tüm mal varlığım ana sütü gibi ak ve helaldir…"

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