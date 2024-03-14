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Irak'ta kritik güvenlik zirvesi! 2 bakan ve MİT Başkanı Irak yolcusu! İşte ele alınacak konular...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.03.2024 Güncelleme Tarihi: 14.03.2024
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Irak’ta kritik güvenlik zirvesi! 2 bakan ve MİT Başkanı Irak yolcusu! İşte ele alınacak konular...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın bugün terörle mücadelede iş birliği temalı görüşmeler için Bağdat'ı ziyaret edecek. Yapılacak zirvede Gazze'de yaşanan insani kriz, terörle mücadele ve enerjide sağlanacak iş birliği konuları görüşülecek. İşte detaylar...

Dışişleri Bakanı Fidan, Milli Savunma Bakanı Güler ve MİT Başkanı Kalın bugün Irak'ın başkenti Bağdat'ta Güvenlik Zirvesi'ne katılacak. Toplantıda, terörle mücadelede ortak anlayış geliştirilmesi konusu masada olacak. Ayrıca enerji iş birliği konuları da görüşülecek.

İSRAİL'İN GAZZE'DEKİ KATLİAMI

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli bilgilendirme toplantısında gündeme ilişkin açıklamalar yaptı.

Türkiye'nin Gazze'ye yardımlarının 40 bin tonu geçtiğini belirten Keçeli, "UNRWA'ya yaptığımız 26 bin tonluk yardımın kalan kısmı için İsrail ile görüşüldü. UNRWA kalan kısmı WFP'ye devredecek ve yardımın tamamı Gazze'ye ulaştırılacak. Karayolu ile daha kolay ve çok yardım ulaştırmak mümkün, diğer seçeneklere yanaşmıyoruz" dedi.

Gazze'den KKTC ve Türk vatandaşı ve yakınları dahil bin 489 kişi tahliye edildiği bilgisini paylayan Keçeli, bir grup Türk vatandaşının daha tahliye edileceğini açıkladı.

"F-35'LER KONUSUNDA HARCANAN BİR PARA VAR"

Keçeli, Dışişleri Bakanın Hakan Fidan'ın ABD ziyaretiyle ilgili de "Türkiye'ye uygulanan kısıtlamalar konusunda Senato'da bazı pozitif mesajlar aldık. Bizim açımızdan olumlu izlenimlere ayrıldığımız bir ziyaret oldu" dedi.

Keçeli, ABD ile terörle mücadelede düzenli yüz yüze bir istişare mekanizmasının kurulacağının sinyalini verdi. F-35 projesiyle ilgili ise "Harcadığımız para var. Bununla ilgili görüşmeler devam ediyor" açıklamasını yaptı.

TÜRKİYE-YUNANİSTAN İLİŞKİLERİ

Yunanistan ile güven artırıcı önlemler toplantısının 22 Nisan'da Atina'da yapılmasının planlandığını duyuran Keçeli, Miçotakis'in türkiye ziyaretinin de mayıs ayında gerçekleşmesi için çalışmaların sürdüğüne işaret etti.

ADALARA VİZE KOLAYLIĞINDA SONA DOĞRU

Keçeli, geçtiğimiz günlerde Türkiye-Yunanistan arasında gerçekleştirilen siyasi diyalog toplantısında da 10 Yunan adasına vize kolaylığı uygulamasındaki son hazırlıkların ele alındığını söyledi.

MSB'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Yapılacak toplantıya ilişkin "Terörle mücadelede ve hudut güvenliğinde görüş alışverişinde bulunulacak ve ayrıca enerji gibi farklı konular da konuşulacak." denildi.

Komşu Türkiye’yi konuşuyor!Komşu Türkiye’yi konuşuyor!

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