CHP'li Ekrem İmamoğlu'ndan para kule itirafı: Usul açısından doğru değil! Balya balya kayıt dışı parayı aklamaya çalıştı: Türkiye'de olan bir durum...
Türkiye İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile direkt bağlantılı İBB Spor Kulübü Fatih Keleş, İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz CHP eski İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas'ın da aralarında olduğu isimlerin paradan kule yaptığı görüntüleri konuşuyor. CHP skandal bir çıkışla "İl binası aldık" açıklaması yaparken, görüntülerdeki 15 milyon TL'nin nereye aktarıldığı belirsizliğini koruyor. CHP'li Ekrem İmamoğlu, açılamasında Fatih Keleş'i savunurken, deste deste euroların sayıldığı görüntülere ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, savcılığın devreye girdiğini duyurmuştu. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik yaptığı açıklamada "kayıt dışı para" itirafında bulundu. CHP’deki para sayma görüntülerinde yer alan CHP eski il başkan yardımcısı Özgür Nas, eski il başkan danışmanı Can Poyraz ve İBB CHP Meclis üyesi Fatih Keleş ifadeye çağrıldı. Gündemdeki kara para kulesi operasyonunda tüm okların hedef olarak gösterdiği CHP’li Ekrem İmamoğlu katıldığı canlı yayında usulsüzlüğü akmaya çalışarak itirafta bulundu. İmamoğlu, “Usul açısından doğru değil. Ama bu Türkiye'de olan bir durum." ifadelerini kullandı.
Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu kez şaibeli para krizi yaşanıyor. Türkiye İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen İBBSK Başkanı Fatih Keleş'in balya balya para saydığı görüntüler ortalığa saçıldı.
SAĞ KOLU ALDI SOL KOLU SAYDI
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen İBB Spor Kulübü Fatih Keleş, İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz CHP eski İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas'ın da aralarında olduğu isimlerin önce balya balya TL daha sonra da balya balya euro saydığı görüntüler ortaya çıktı.
'BİNA ALDIK' SAVUNMASI
Görüntülerin yayılmasının ardından panikleyen CHP İstanbul İl Başkanlığı videodaki paraların bağış yoluyla elde edildiğini, partinin il başkanlığı binasının alımı için kullanıldığını öne sürdü ancak şaibeler daha da arttı.
İMAMOĞLU'NDAN USULSÜZLÜK İTİRAFI!
Türkiye İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile direkt bağlantılı isimlerin başrolünde olduğu CHP'lilerin şaibeli para sayma görüntülerini konuşurken, İstanbul'un çilesi Ekrem İmamoğlu'ndan usülsüzlük itirafı geldi.
KARA PARA KULESİNİ AKLAMAYA ÇALIŞTI
CHP'deki kara para skandalına ilişkin akla ziyan açıklamalarda bulunarak kendini aklamaya yeltendi.
İmamoğlu, "Usul açısından doğru değil. Ama bu Türkiye'de olan bir durum." ifadelerini kullandı.
Görüntüleri sosyal medyadan gördüğünü öne süren İmamoğlu, "Ben de görüntüyü sosyal medyadan gördüm, bu nedir dedim. Ekrem İmamoğlu ve İBB ile bir ilgisi yok" ifadelerini kullandı.
KAYIT DIŞI PARA TRAFİĞİNDE NELER YAŞANMIŞTI?
SKANDALA ADI KARIŞAN CHP'Lİ İSİMLER HAKKINDA YENİ GELİŞME
CHP'deki para sayma görüntülerindeki kişilerden eski il başkan yardımcısı Özgür Nas, eski il başkan danışmanı Can Poyraz ve İBB CHP Meclis Üyesi Fatih Keleş ifadeye çağrıldı.
İMAMOĞLU'NUN TALİMATLARIYLA HAREKET EDİYOR
Daha önce delege borsası iddialarıyla gündeme gelen CHP'li Erkan Çakır, çanta dolusu para sayan Fatih Keleş'in Ekrem İmamoğlu'nun talimatları doğrultusunda hareket ettiğini iddia ederken CHP'den konuya ilişkin açıklama geldi.
15 MİLYON TL NEDEN KAYNAĞINA VERİLMEDİ, HAVALE YAPILMADI?
Söz konusu paranın miktarının 15 milyon 510 bin TL olduğu öğrenilirken; Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Fatih Keleş'in getirdiği paranın kaynağına ve banka havalesi yerine neden nakit olarak ödeme yapıldığına açıklamada yer verilmedi.
ESKİ AVUKATLARI BOMBAYI PATLATTI
Binanın alımında CHP'yi temsilen avukat olarak bulunan Mustafa Kemal Çiçek, 30 milyon TL üstü bir tutarın Genel Merkez eliyle kalanın da hazine yardımıyla ödendiğini belirtip işlemlerin banka üzerinden yapıldığını açıkladı.
OKLAR EKREM İMAMOĞLU'NA ÇEVRİLDİ
Ekrem İmamoğlu'nun "kasası" olarak bilinen Fatih Keleş'in bu işin başında yer alması ve balya balya paralarla ifşa olması okları İmamoğlu'na çevirdi.
İmamoğlu ve Sözcüsü Murat Ongun her konuda açıklama yaparken bu konuda uzun süre sessiz kaldı.
EUROLARI DA SAYMIŞLAR
İmamoğlu'nun 'kasası' diye söz edilen Fatih Keleş'in bavullar dolusu parayı paketleme anlarına ait görüntülere yenisi eklendi. Görüntülerde CHP'lilerin deste deste euro saydıkları da görüldü.
KELEŞ'İ SAVUNDU: CAN BİR YOL ARKADAŞIM
Bugün konuya ilişkin açıklama yapan Ekrem İmamoğlu yaptığı açıklamada şaibeli paralarla görüntüleri çıkan Fatih Keleş'i savundu. Paranın kaynağına ilişkin konuşmayan İmamoğlu, "CHP İl binasının satın alma sürecindeki bir hukuk ofisinde yapılan bir işlemin orada benim çok değer verdiğim can bir yol arkadaşım var. Siyasi yol arkadaşlarım var o görüntüde... O görüntü üzerinden siyasi yaygara çıkarmaya çalışanların kötülükçü akılları var. " iddiasında bulundu.
ADALET BAKANI YILMAZ TUNÇ'TAN AÇIKLAMA GELDİ: KAYNAĞI SORULACAK
Tunç, sosyal medyaya yansıyan, bir siyasi parti binasındaki para sayma görüntüleri üzerine başlatılan soruşturmaya ilişkin soruyu da cevapladı.
KARA PARA KAÇIŞ BAŞLADI!
CHP'li Dursun Çiçek, CHP'deki para kulelerinin konuşulmasından rahatsız oldu yayını terk etmek istedi.
Çiçek, "Eğer bu konuyu tartışmaya devam edeceksek ben müsaade istiyorum" diyerek canlı yayından kaçmaya çalıştı. Sunucu ise, "İnsanlar merak ediyor siz etmiyor musunuz?" diyerek Çiçek'e skandal kara para operasyonu hakkında yönelttiği soruya "Hayır" cevabı aldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Polat'ın Kabusu Geri Döndü! Kurtlar Vadisi'nin Efsanevi Düşmanı 21 Yıl Sonra Ortaya Çıktı!
- SGK Güncel Tabloyu Paylaştı: Bu Hastalıklardan Birine Yakalananlara Maaş
- Çamaşırlarınızı 40 Derecede Yıkamak: 5 Büyük Hata!
- Gizli Yılanı Bulabilecek Misin? Yalnızca %1'i 10 Saniyede Başarıyor!
- Valizini Hazırla! Türkiye'nin En Güzel Köyleri Seçildi!
- 0.69 Faizli Konut Kredisi Fırsatı! 600.000 TL, 700.000 TL ve 2.000.000 TL Kredi Geri Ödeme Tablosu! Aylık 1.943 TL Taksitle...
- 1998-2008 Arasında Sigortalı Olanlara Erken Emeklilik Şansı! 3600-4500-5400 Prim Gününe Göre Çizelge Oluştu!
- Ramazan'da Susuzluğa Karşı Doğal Çözüm: İbn-i Sina'nın Çay Tarifi
- Canan Karatay'dan Sahur Mucizesi! Bu Besinle Enerji Dolu Bir Gün!
- Tüm Öğrencilere 4 Gün Okul 3 Gün Tatil! Anaokulu, İlkokul, Ortaokul, 9,10,11,12. Sınıflar...
- 10.000 TL Alan Emekliye 12.200 Lira Müjdesi! Zamlı Maaşlar Hesaplandı! Kök/Taban Maaşa Refah Payı Eklentisi...
- Zerdeçalla Karıştırıp Direkt Sürün! Gözenek, İnce Çizgi ve Kırışıklık Düşmanı!