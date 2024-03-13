CHP’li Ekrem İmamoğlu’ndan para kule itirafı: Usul açısından doğru değil! Balya balya kayıt dışı parayı aklamaya çalıştı: Türkiye’de olan bir durum...

KELEŞ'İ SAVUNDU: CAN BİR YOL ARKADAŞIM

Bugün konuya ilişkin açıklama yapan Ekrem İmamoğlu yaptığı açıklamada şaibeli paralarla görüntüleri çıkan Fatih Keleş'i savundu. Paranın kaynağına ilişkin konuşmayan İmamoğlu, "CHP İl binasının satın alma sürecindeki bir hukuk ofisinde yapılan bir işlemin orada benim çok değer verdiğim can bir yol arkadaşım var. Siyasi yol arkadaşlarım var o görüntüde... O görüntü üzerinden siyasi yaygara çıkarmaya çalışanların kötülükçü akılları var. " iddiasında bulundu.