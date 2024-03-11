Ekrem İmamoğlu’nun sağ kolu Fatih Keleş’in deste deste para saydığı görüntüler ortaya çıktı İBB ve İmamoğlu sessiz kaldı! İşte CHP’deki delege borsasının görüntüsü

İBB VE İMAMOĞLU SESSİZ

Türkiye'nin konuştuğu bu olayda İBB ve Ekrem İmamoğlu tarafından herhangi bir açıklama ya da yalanma yapılmazken, parti içerisinde bu görüntülerin nasıl yankılanacağı merak ediliyor.

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