Ekrem İmamoğlu'nun sağ kolu Fatih Keleş'in deste deste para saydığı görüntüler ortaya çıktı İBB ve İmamoğlu sessiz kaldı! İşte CHP'deki delege borsasının görüntüsü
CHP'de yapılan genel başkanlık seçiminden önce İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun para ile delege satın aldığı iddiaları gündem olmuş ve kamuoyunda çokça tartışılmıştı. Söz konusu olaya ilişkin para trafiğinin görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde İmamoğlu'nun danışmanı olan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in CHP İstanbul İl Başkanlığında deste deste para saydığı görüldü. Olayla ilgili İmamoğlu ya da İBB'den açıklama gelmezken, görüntüleri Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin sızdırdığı iddia edildi.
Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'in yarıştığı, Özel'in genel başkanlığı kazandığı CHP kurultayı ardından parti "rüşvet" ve "delege transferleri" iddialarıyla çalkalanmıştı.
"KONUŞURSAM ALTINDA KALIRSINIZ
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 4-5 Kasım'da yapılan 8. Olağan Kurultayı öncesi parayla delege satın alma yarışına girdikleri kamuoyuna bomba gibi düşmüştü. Delege borsasının Iğdır ve Ağrı ayağını yürüttüğü belirtilen CHP Gençlik Kolları teşkilatında yer alan Erkan Çakır, "Ben kullanıp atacağınız bir adam değilim. Konuşursam altında kalırsınız." paylaşımında bulunmuştu.
İMAMOĞLU, ÖZGÜR ÖZEL'İ DESTEKLEDİ, DELEGELERE PARA DAĞITILDI
Ekrem İmamoğlu, genel başkanlık seçiminde Özgür Özel'e destek vererek Kemal Kılıçdaroğlu'nu karşısına almıştı. CHP Kurultayı sırasında, delegelerin İBB'den çıkarılan paralarla ikna edildiği iddia edilmişti.
O GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı olan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda para destelerini sayarken çekilen görüntüleri ortaya çıktı.
Görüntülerin ortaya çıkmasında Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin etkili olduğu iddia ediliyor.
İBB VE İMAMOĞLU SESSİZ
Türkiye'nin konuştuğu bu olayda İBB ve Ekrem İmamoğlu tarafından herhangi bir açıklama ya da yalanma yapılmazken, parti içerisinde bu görüntülerin nasıl yankılanacağı merak ediliyor.
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