Başkan Recep Tayyip Erdoğan Volodimir Zelenskiy görüşmesi başladı!

ZELENSKİY 7 TEMMUZ 2023'TE TÜRKİYE'Yİ ZİYARET ETMİŞTİ

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, 7 Temmuz 2023'te Türkiye'ye gelmiş ve Başkan Erdoğan ile Vahdettin Köşkü'nde görüşmüştü.

Başkan Erdoğan ile Zelenskiy arasındaki baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından, iki ülke arasındaki "Stratejik Endüstriler Alanında İşbirliğine" ilişkin mutabakat zaptını içeren protokolün imza töreni gerçekleştirilmişti.

Ayrıca Zelenskiy, düzenlenen ortak basın toplantısında, Türkiye'ye Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliği ile Karadeniz tahıl girişimine olan desteği için minnettar olduğunu ifade etmişti.