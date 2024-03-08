08 Mart 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Başkan Recep Tayyip Erdoğan Volodimir Zelenskiy görüşmesi başladı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Volodimir Zelenskiy görüşmesi başladı!

GÜNDEM Mehmet Karataş
Giriş Tarihi: 07.03.2024 Güncelleme Tarihi: 08.03.2024
ABONE OL
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Volodimir Zelenskiy görüşmesi başladı!

Son dakika haberi...Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Dolmabahçe Sarayı'ndaki görüşmesi başladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile yapacağı görüşme için Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geldi.

GÖRÜŞME BAŞLADI

Başkan Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenskiy'yi kabul etti.

İSTANBUL'A GELMİŞTİ

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve beraberinde Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov'un da bulunduğu heyeti, Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilci Vekili Mehmet Zahit Uzun, Zeytinburnu Kaymakamı Adem Uslu, 1. Ordu Harekat Kurmay Başkan Yardımcısı Tuğgeneral Ali İhsan Bulut karşıladı.

Ziyaret kapsamında Zelenskiy, Başkan Erdoğan ile görüşecek.

Görüşmede, Ukrayna ile Rusya arasında devam eden savaşın seyri ele alınacak.

Tahıl Koridoru Anlaşması'nın devam etmesine ilişkin temaslardaki son durumun ve bölgede kalıcı barış arayışlarının ayrıntılı bir şekilde masaya yatırılacağı görüşmede, gündem maddelerinden biri de Türkiye-Ukrayna ilişkileri olacak.

ZELENSKİY 7 TEMMUZ 2023'TE TÜRKİYE'Yİ ZİYARET ETMİŞTİ

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, 7 Temmuz 2023'te Türkiye'ye gelmiş ve Başkan Erdoğan ile Vahdettin Köşkü'nde görüşmüştü.

Başkan Erdoğan ile Zelenskiy arasındaki baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından, iki ülke arasındaki "Stratejik Endüstriler Alanında İşbirliğine" ilişkin mutabakat zaptını içeren protokolün imza töreni gerçekleştirilmişti.

Ayrıca Zelenskiy, düzenlenen ortak basın toplantısında, Türkiye'ye Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliği ile Karadeniz tahıl girişimine olan desteği için minnettar olduğunu ifade etmişti.

Zelenskiy İstanbul’a geldi! ZELENSKİY İSTANBUL'A GELDİ!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA