Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy Türkiye’ye geliyor! Başkan Erdoğan ile görüşecek

GAZZE, RUSYA VE TAHIL KORİDORU MASADA...

Ziyaret kapsamında Ukrayna ile Rusya arasında devam eden savaşın seyri, Tahıl Koridoru Anlaşması'nın devam etmesine ilişkin temaslardaki son durum, bölgede kalıcı barış arayışları konuları ayrıntılı bir şekilde ele alınacaktır.