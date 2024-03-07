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Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy Türkiye'ye geliyor! Başkan Erdoğan ile görüşecek

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Giriş Tarihi: 07.03.2024 Güncelleme Tarihi: 07.03.2024
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Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy Türkiye’ye geliyor! Başkan Erdoğan ile görüşecek

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, yarın Türkiye'ye geliyor. Başkan Erdoğan ile konuğu Zelenskiy arasında Türkiye ve Ukrayna ilişkilerinin yanı sıra, Rusya arasında devam eden savaşın seyri, Tahıl Koridoru Anlaşması’nın devam etmesine ilişkin temaslardaki son durum, bölgede kalıcı barış arayışları konuları ayrıntılı bir şekilde ele alınacak.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy yarın Başkan Erdoğan ile görüşmek üzere Türkiye'ye geliyor.

İletişim Başkanlığı: Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, 8 Mart 2024 tarihinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir.

GAZZE, RUSYA VE TAHIL KORİDORU MASADA...

Ziyaret kapsamında Ukrayna ile Rusya arasında devam eden savaşın seyri, Tahıl Koridoru Anlaşması'nın devam etmesine ilişkin temaslardaki son durum, bölgede kalıcı barış arayışları konuları ayrıntılı bir şekilde ele alınacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuğu Zelenski arasında Türkiye ve Ukrayna ilişkileri de görüşülecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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