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CHP’li Meclis Üyesi Pelin Turhan'dan skandal! Polis memurlarını darbetti | Gözaltına alındı

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Giriş Tarihi: 06.03.2024
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CHP’li Meclis Üyesi Pelin Turhan’dan skandal! Polis memurlarını darbetti | Gözaltına alındı

CHP'li isimlerin skandallarının ardı arkası kesilmiyor. Son olarak İzmir'de Narlıdere Belediyesi CHP’li Meclis Üyesi Pelin Turhan, kimlik kontrolü sırasında tartıştığı polis memurlarını darbettiği suçlamasıyla gözaltına alındı.

İzmir'de Narlıdere Belediyesi CHP'li Meclis Üyesi Pelin Turhan polis memurlarını darbettiği suçlamasıyla gözaltına alındı.

KAMUYA AÇIK ALANDA ALKOL ALDI
Olay, dün akşam saatlerinde İnönü Mahallesi'ndeki Yaşar Kemal Kültür Vadisi'nde meydana geldi. Narlıdere Belediyesi CHP'li Meclis Üyesi Pelin Turhan, iddiaya göre kamuya açık alanda alkol aldı.

POLİS MEMURLARINI DARBETTİ
Bu sırada kimlik kontrolü yapmak isteyen polisler ile Turhan arasında tartışma çıktı. Turhan, polis memurlarını darbettiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Polis memurlarının Turhan'dan şikayetçi olduğu öğrenildi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI
Pelin Turhan emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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