AK Parti Muğla mitingi | Başkan Erdoğan halka hitap edecek
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Muğla mitinginde halka seslenecek. Erdoğan'ın şehre ziyaretiyle birlikte, miting büyük bir ilgiyle bekleniyor. AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Aydın Ayaydın, A Haber'de konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ayaydın, "Muğla bugün tarihi bir gün yaşıyor. Hayatında gördüğü en büyük kalabalık bugün burada. Miting alanı şu anda dolmuş vaziyette." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 Mart Pazar günü Muğla Menteşe'de gerçekleştireceği miting büyük bir ilgiyle bekleniyor.
Bu geniş katılımlı etkinlik, Muğla halkının büyük ilgisini çekmesi beklenen önemli bir organizasyon olacak.
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı ve ilçe belediye başkanlarının da katılımıyla gerçekleşecek olan miting, bölgedeki siyasi atmosferi de önemli ölçüde etkileyecek.
Erdoğan'ın Muğla'daki bu mitingi, hem bölgenin siyasi dinamikleri açısından hem de genel olarak Türkiye'nin siyasi gündemi açısından büyük bir öneme sahip. Mitingin yapılacağı yerde güvenlik önlemleri de en üst düzeyde tutulacak ve katılımcıların güvenliği sağlanacak.
Bu tür etkinlikler, siyasi liderlerin halkla doğrudan iletişim kurmasını sağlayarak demokratik sürecin önemli bir parçasını oluşturuyor. Muğla Menteşe'deki bu miting, bölgedeki seçmenlerin ve kamuoyunun dikkatle takip edeceği bir etkinlik olacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Müslüm Gürses ne zaman ve neden öldü? İşte Müslüm Baba'nın hayatı ve kariyeri...
- Erken emeklilikte 2160 günlük kazanç ortaya çıktı! EYT'siz 1999-2000-2008 sonrası sigorta girişlilere iyi haber!
- Taşeron işçiye kadro çıktı mı, ne zaman çıkacak? 90 bin işçiye kadro kimleri kapsıyor? 2024 Mart son durum ne?
- 1-3-5-10 yıl ve üstü çalışana 198.610 TL! Kıdem tazminatında liste güncellendi!
- MSÜ-2024 puan hesaplama | 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? MSÜ kaç net kaç puan eder?
- MSÜ cevap anahtarı ne zaman yayımlanacak? Sınava kaç kişi girdi? MSÜ-2024 sınav sonuç tarihi
- HAVA DURUMU | Meteorolojiden kuvvetli yağış alarmı! İstanbul için gün verdiler! Dalga dalga geliyor
- Emekliye temmuz zam oranı ayyuka çıktı! SSK, Bağ-Kur'luya 16.651 TL maaş! %11'lik oranla 10.000, 11.000, 11.500 TL alana...
- MSÜ sınavına girerken neler yasak? Sınava girerken telefon, oje, yüzük, bileklikle giriş serbest mi?
- MSÜ saat kaçta başlayıp, bitecek? Binaya giriş saati kaç? MSÜ sınavına girerken gerekli belgeler neler?
- MSÜ sınavı ne zaman, hangi gün gerçekleşecek? MSÜ 2024 sınav giriş belgesi nasıl alınır?
- Bankalar rekabet kızıştı! 100.000 TL'nin 32 günlük mevduat gerisi dudak uçuklatıyor