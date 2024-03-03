AK Parti Muğla mitingi | Başkan Erdoğan halka hitap edecek

Erdoğan'ın Muğla'daki bu mitingi, hem bölgenin siyasi dinamikleri açısından hem de genel olarak Türkiye'nin siyasi gündemi açısından büyük bir öneme sahip. Mitingin yapılacağı yerde güvenlik önlemleri de en üst düzeyde tutulacak ve katılımcıların güvenliği sağlanacak.