Antalya'da diplomasi trafiği! Başkan Erdoğan'dan üst üste kabuller...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Antalya'da gerçekleşen Diplomasi Forumu'nda yaptığı konuşma sonrası diplomatik görüşmelerini sürdürüyor. Başkan Erdoğan Macaristan Başbakanı Orban, Esvatini Kralı III. Mswati, Bosna-Hersek Sırp Kesimi Başkanı Dodik ve Cibuti Cumhurbaşkanı Guelleh ile görüştü. İşte kritik görüşmelerin detayları...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Antalya Diplomasi Forumu'ndaki ikili temasları kapsamında gerçekleştiğini ikili temaslar devam ediyor.
ORBAN İLE KRİTİK ZİRVE
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı kabul etti.
Erdoğan'ın, Antalya Diplomasi Forumu'ndaki ikili temasları kapsamında gerçekleşen kabulde, Türkiye-Macaristan ilişkileri, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırıları, Ukrayna-Rusya savaşındaki son durum, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ve NATO'nun genişleme süreci ele alındı.
Başkan Erdoğan, görüşmede, Türkiye ile Macaristan arasında ekonomiden savunma sanayiine, enerjiden ulaştırmaya kadar birçok alanda iyi ilişkilerin artarak devam edeceğini söyledi.
Erdoğan, İsrail'in uluslararası hukuku, insan haklarını hiçe sayarak ortaya koyduğu soykırım girişiminin engellenmesinin tüm ülkelerin sorumluluğu olduğunu, artık İsrail tarafından göz göre göre yok edilen masum Filistin halkının çığlığının görmezden gelinmemesi gerektiğini ifade etti.
Başkan Erdoğan, Türkiye'nin tüm çatışma alanlarında barıştan yana olduğunu ve bunun için güçlü adımlar atılmaya devam edileceğini ortaya koydu.
ESVATİNİ KRALINI KABUL ETTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esvatini Kralı III. Mswati ile bir araya geldi. Erdoğan'ın Antalya Diplomasi Forumu kapsamında devlet ve hükümet başkanları ile görüşmeleri devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esvatini Kralı III. Mswati ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, iki ülke ilişkileri başta olmak üzere bölgesel konular değerlendirildi.
DODİK İLE BALKANLAR ZİRVESİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna-Hersek Sırp Kesimi Başkanı Dodik ile görüştü. Görüşmede, Türkiye ile Bosna-Hersek ilişkileri, bölgesel ve küresel konular değerlendirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Bosna-Hersek'in toprak bütünlüğü, egemenliği ve siyasi birliğini son derece önemsediğini ve tüm sorunların çözümünün diyalogdan geçtiğine inandığını belirtti.
CİBUTİ CUMHURBAŞKANINI KABUL ETTİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cibuti Cumhurbaşkanı Guelleh ile de görüşme gerçekleştirdi.
Erdoğan, görüşmede Türkiye'nin bütün Afrika ülkeleriyle olduğu gibi Cibuti ile de karşılıklı saygı ve derin ortaklığa dayalı ilişkilerinin sürdüğünü ve derinleştiğini vurguladı.
BULGARİSTAN İLE ZİRVE
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev'le bir araya geldi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ve Bulgaristan ilişkileri, Ukrayna-Rusya ve İsrail-Filistin çatışmaları ile ilgili son gelişmeler ele alındı.
Erdoğan görüşmede, Türkiye ve Bulgaristan arasında özellikle savunma sanayii ve enerji alanlarında işbirliğinin artırılması ve diğer alanlarda da ilişkilerin geliştirilmesinin önemli olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Bulgaristan ile kara yoluyla LNG ihracatı, tecrübe paylaşımı ve yenilenebilir enerji alanlarında işbirliğine hazır olduğunu belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin hem Ukrayna-Rusya hem İsrail-Filistin meselelerinde çatışmaların bölgeye yayılmasını engellemeyi öncelediğini, sorunların diyalog ve barış yoluyla çözülmesi için azami gayret sarf ettiğini söyledi.
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