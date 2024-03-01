Antalya’da diplomasi trafiği! Başkan Erdoğan’dan üst üste kabuller...

CİBUTİ CUMHURBAŞKANINI KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cibuti Cumhurbaşkanı Guelleh ile de görüşme gerçekleştirdi.

Erdoğan, görüşmede Türkiye'nin bütün Afrika ülkeleriyle olduğu gibi Cibuti ile de karşılıklı saygı ve derin ortaklığa dayalı ilişkilerinin sürdüğünü ve derinleştiğini vurguladı.

BULGARİSTAN İLE ZİRVE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev'le bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ve Bulgaristan ilişkileri, Ukrayna-Rusya ve İsrail-Filistin çatışmaları ile ilgili son gelişmeler ele alındı.

Erdoğan görüşmede, Türkiye ve Bulgaristan arasında özellikle savunma sanayii ve enerji alanlarında işbirliğinin artırılması ve diğer alanlarda da ilişkilerin geliştirilmesinin önemli olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Bulgaristan ile kara yoluyla LNG ihracatı, tecrübe paylaşımı ve yenilenebilir enerji alanlarında işbirliğine hazır olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin hem Ukrayna-Rusya hem İsrail-Filistin meselelerinde çatışmaların bölgeye yayılmasını engellemeyi öncelediğini, sorunların diyalog ve barış yoluyla çözülmesi için azami gayret sarf ettiğini söyledi.