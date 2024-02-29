Dünya diplomasisi Antalya’da buluşuyor: 147 ülkeden 4 bin 500 katılımcı! Açılış konuşmasını Başkan Erdoğan yapacak

KRAL III. MSWATİ VE BAKAN FİDAN'I VALİ KARŞILADI

Forum için Antalya'ya devlet başkanları, üst düzey yöneticiler gelmeye başladı. Daha önce G-20 Dünya Liderler Zirvesi, NATO zirveleri de dahil olmak üzere birçok uluslararası toplantıya ev sahipliği yapan Belek'te, ADF Forumu nedeniyle turizm hareketliliği de yaşanacak. 147 ülkeden gelen konuklar NEST Kongre ve Fuar Merkezi'ne yakın konumdaki Belek, Kundu ve Lara'daki otellerde konaklayacak. Forum için bugün Antalya'ya gelen ev sahibi konumundaki Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Afrika'nın en küçük ülkelerinden Esvatini'nin Kralı III. Mswati, Antalya Havalimanı'nda Vali Hulusi Şahin tarafından karşılandı. Kral III. Mswati'nin yöresel kıyafeti, ilgi topladı.