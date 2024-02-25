AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok müjdeleri sıraladı! Projelerini tek tek anlattı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

"Kıymetli misafirlerimiz, bu görevi şahsıma ve tüm ilçe adaylarımıza layık gören, Türkiye yüzyılının lideri, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, birliğin gücüyle canla başla bize güç katan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli Bey'e, BBP genel Başkanı Sayın Mustafa Destici Bey'e ve Cumhur İttifakımızı destekleyen herkese, her kesime saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Allah yolumuzu açık etsin, Allah yar ve yardımcımız olsun"

"ANKARA HEYECANINI KAYBETMİŞ BİR ŞEHİR HALİNE GELDİ"

"Değerli misafirler bizimle başlayacak yeni dönemde, Ankara hızlı bir şekilde ekonomiden, sanayiye, eğitimden kültür, sanata, tarım ve hayvancılıktan turizme kadar, her alanda, örnek bir şehir, örnek bir Başkent olacaktır... Ankara, çok yakın bir gelecekte, şehircilik alanında yapacağımız büyük yatırımlar ve projelerle, dünyanın sayılı başkentleri arasında yer alacaktır. Ankara, Türkiye Yüzyılında, Cumhuriyetin ikinci yüzyılında, yeniden parlayacaktır. Biz, bu yola baş koyduk, gönül verdik, 'tek sevdamız Ankaradır' dedik. Güzel Ankaram, bu mukaddes davada, bu büyük idealde, bu kutlu ülküde bizimle olmaya var mısın? Güzel Ankaram bu değişime hazır mısın? Sizdeki, bu güçlü irade ve aşka inanıyorum, güveniyorum, hepinize çok teşekkür ediyorum. Değerli hemşehrilerim, Ankara son beş yılda, büyük Türkiye idealinin Başkenti olmaktan çıkmış, büyük bir şehirden çok, büyük bir kasabaya dönmüştür. Devletimiz yönünü uzaya çevirmişken, başkentinde yaşayan insanımız, çağın şehircilik vizyonuna seyirci kalmıştır. Öyle ki sele kapılmadan çukurlara düşmeden, evine gidemez olmuştur.

Değerli misafirler Ankara bir öğrenci şehridir. 24 saat yaşaması gerekir; ne yazık ki sanatı, sporu ve sosyal hayatıyla, son beş yılda huzurunu, heyecanını kaybetmiş bir şehir haline gelmiştir. Güzel Ankaram. Sen bunu haketmiyorsun. Sen sanal belediyeciliğin, reklam panosu olmayı haketmiyorsun. Güzel Ankaram sen, sorunları hızla çözülen, sanal değil, gerçek eserler üreten, sadece bugünü değil, geleceği de planlayan, gerçek hizmet anlayışını hak ediyorsun"