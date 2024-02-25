AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok müjdeleri sıraladı! Projelerini tek tek anlattı
Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, ATO Congresium'da düzenlenen proje tanıtım toplantısında açıklamalarda bulundu. Ankara'nın önümüzdeki dönemde sadece başkent olmanın ötesinde bir şehir olacağını söyleyen Altınok, "Beş yılımız boş yıl oldu. Ne yazık ki başkentimiz boş kent oldu. Modern şehircilik vizyonuyla tasarlanacak projeler, Ankara'yı örnek bir başkent yapacak. Türkiye'nin yüzyılında, Cumhuriyetin ikinci yüzyılında Ankara, tekrar parlayacak." dedi. Turgut Altınok, gençleri unutmadığını dile getirerek, "10.000 kişilik öğrenci yurdunu hayata geçirerek, öğrencilerimize güvenli ve konforlu bir barınma imkanı sunuyoruz. Aynı zamanda, 10.000 öğrencimize düşük kira avantajları ile konut imkanı sağlayarak, yaşam maliyetlerini düşürüyoruz." diye konuştu.
Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, tanıtım toplantısında seçilmesi halinde Başkent'in gelecek vizyonunu açıkladı.
Altınok, sosyal refah desteği statüsündeki emeklilerin ANKART'ına her ay 5000 TL yatıracaklarını, ilk ödemeyi de 15 Nisan da yapacaklarını açıkladı. Sosyal Refah Desteği kapsamındaki vatandaşların ANKART'ına 2500 lira market desteği yatıracaklarını açıklayan Altınok, ANKART'ların, sigara ve alkol dışındaki bütün alışverişlerde geçerli olacağını kaydetti. Altınok Başkent'teki dar gelirli 20 bin aileyi de kira öder gibi ev sahibi yapacaklarını kaydetti.
Tüm ilçelerde mahalle esnafıyla ANKART anlaşması yaparak, alışverişlerin esnafa yönelmesini sağlayacaklarını açıklayan Altınok, "Böylece ilçelerimizin kalkınmasına da vesile olmuş olacağız" diye konuştu. Vaatlerini sıralayan Altınok, "Sosyal Refah desteği kapsamındaki vatandaşımızın ANKART'ına kış aylarında 4 ay boyunca 1000 lira doğalgaz desteği yatıracağız" müjdesini de verdi.
Muhtarları da unutmadıklarını kaydeden Altınok, "Onların giderlerine destek olmak için ANKART'larına her ay 1500 lira yatıracağız. Öğrencilerimizin de hayatları ANKART'la kolaylaşacak. Ayda bir sinema ve tiyatro bileti ücretsiz olacak. Ayrıca bütün öğrencilerimiz sinema, tiyatro ve müzelere ANKART ile %50 indirimli gidebilecek. 50.000 öğrencimizin ANKART'ına uluslararası oyun platformlarında kullanmak üzere 500 lira yatıracağız. ANKART sadece öğrenciler ve sosyal destek alanların değil tüm Ankaralıların hayatını kolaylaştıracak. Ulaşımdan, kültür sanat etkinliklerine kadar, hayatın her alanında kullanılabilecek. ANKART ile çeşitli indirim ve avantajlar sağlanacak" müjdesini verdi.
Altınok Ankara'da bir trafik sorunu yaşandığına vurgu yaparak yapacakları metro projelerini anlattı. "Ankara, maalesef havaalanına metrosu bulunmayan tek Avrupa Başkenti" şeklinde konuşan Altınok, "İlk işlerimizden biri bu projeye başlamak olacak. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi-Esenboğa üzerinden Kızılay'a yeni bir metro hattı yapacağız. Ankaranın iki yakasını birbirine bağlamak için Koru-Eryaman devlet mahallesi metro hattını yapacağız. Ulubey - Önder - Solfasol metrosu da Siteler istasyonu ile birleştireceğiz. Şehrin nüfus yoğunluğu fazla olan Ümitköy ve Batıkenti birbirine bağlamak için Batıkent-Ümitköy metro hattını yapacağız. Ankara'mızın yeni gelişme bölgesi Ovacıktan, Etlik, İncirli, Ayvalı, Esertepe'nin Ankara merkezle bağlantısını sağlamak için Ovacık metro hattını yapacağız. Ayrıca, Törekent - OSB metro hattı Yenikent'e kadar uzatılacaktır" müjdesini verdi.
Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, düzenlediği toplantıda projelerini anlattı ve seçilmesi halinde Ankara'nın gelecekteki vizyonunu ortaya koydu.
Turgut Altınok, ATO Congresium'da düzenlediği tanıtım toplantısına davetlileri "Ankara kalesinin, burçları kadar sağlam, milli mücadelenin ruhu gibi kararlı, kadim tarihi kadar köklü ve inançlı olan bu şehre, Cumhuriyetimizin kalbine, Başkentimize selam olsun" diyerek başladı.
"Bugün burada Ankara'mızın solan çehresini güldürmek, Ankara'mız için tek yürek olmak, Ankara'yı "Türkiye Yüzyılı"na yakışan bir Başkent vizyonuna kavuşturmak için bir aradayız" diyerek konuşmasını sürdüren Altınok, "Bugün cumhuriyetimizin kalbi, milli mücadelemizin merkezi güzel Ankara'mızın kaderini değiştirecek, ihmal edilmişliğine ve makus talihine son verecek projelerimizi, sizlerle paylaşmak için buradayız. Başkenti yönetmek, herhangi bir şehri yönetmeye benzemez. Başkentimiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından Cumhuriyetimi-zin model şehri olarak tasavvur edilmiş ve özel bir misyonla planlanmıştır. Başkentimiz, bu anlayışı hayata geçirecek ve sürdürecek bir sorumlulukla yönetilmeyi hak etmektedir. Ancak ve ne yazık ki, Ankara'mız kodlarında var olan bu büyük emaneti taşımakta, zorlanır hale gelmiştir" diye konuştu. Altınok konuşmasına şöyle devam etti:
"ANKARA ASİL BİR KENTTİR"
"Ankara tarih boyunca daima başı dik ve yürekli bir duruş sergilemiş hakkın ve halkın yanında durmuş, milletimizin ümidi ve otağı olmuş bir kenttir. Ankara bir o kadar da mütevazı ve asil bir kenttir. Ankara'nın bu tevazusu, Anadolu'nun irfan mektebinde, bize öncü olan Ahilerden, Seymenlerden, Bacı Erenlerden mirastır...Ankara'nın gücü, dillere destan kadim tarihinden, mücadele ruhundan doğmuştur. Bizim kültür dünyamızda şehir ve insan, birbirini inşa eden varlıklardır. Bir şehre hizmet etmek, o şehrin insanına hizmet etmektir. Ankara'yı, bu ruha yakışan projelerle buluşturmak, hak ettiği yere taşımak da bizim en büyük hedefimizdir. Paylaşacağım projeler ,çalışmalarımızın sadece bir kısmını kapsamaktadır. Elbette ki, sizlerden gelecek ve Ankara'mızı güçlendirecek yeni projelerle Ankaramızı birlikte inşa edeceğiz. Akyurt'a, Altındağ'a, Ayaş'a, doğduğum topraklara, Bala'ya, Beypazarı, Çamlıdere, Çankaya'ya selam olsun! Çubuk, Elmadağ, Etimesgut, Evren, Gölbaşı'na, Güdül, Haymana, Kalecik, Kahramankazan'a selam olsun. Benim için bir sevda olan Keçiörenim'e, Kızılcahamam, Mamak, Nallıhan, Polatlı'ya, Pursaklar, Sincan, Şereflikoçhisar ve Yenimahalle'ye selam olsun. Aziz vatanımızın her bir köşesine, Başkentimizden selam olsun. Hani diyor ya şair: gönlümü atsalar da dünyanın bir ucuna, düşer bir gülle gibi, Ankara'nın burcuna; işte, bizimki de öyle bir sevda...Bizimki, bu şehrin mana sırrına erme bir davasıdır..."
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR
"Kıymetli misafirlerimiz, bu görevi şahsıma ve tüm ilçe adaylarımıza layık gören, Türkiye yüzyılının lideri, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, birliğin gücüyle canla başla bize güç katan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli Bey'e, BBP genel Başkanı Sayın Mustafa Destici Bey'e ve Cumhur İttifakımızı destekleyen herkese, her kesime saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Allah yolumuzu açık etsin, Allah yar ve yardımcımız olsun"
"ANKARA HEYECANINI KAYBETMİŞ BİR ŞEHİR HALİNE GELDİ"
"Değerli misafirler bizimle başlayacak yeni dönemde, Ankara hızlı bir şekilde ekonomiden, sanayiye, eğitimden kültür, sanata, tarım ve hayvancılıktan turizme kadar, her alanda, örnek bir şehir, örnek bir Başkent olacaktır... Ankara, çok yakın bir gelecekte, şehircilik alanında yapacağımız büyük yatırımlar ve projelerle, dünyanın sayılı başkentleri arasında yer alacaktır. Ankara, Türkiye Yüzyılında, Cumhuriyetin ikinci yüzyılında, yeniden parlayacaktır. Biz, bu yola baş koyduk, gönül verdik, 'tek sevdamız Ankaradır' dedik. Güzel Ankaram, bu mukaddes davada, bu büyük idealde, bu kutlu ülküde bizimle olmaya var mısın? Güzel Ankaram bu değişime hazır mısın? Sizdeki, bu güçlü irade ve aşka inanıyorum, güveniyorum, hepinize çok teşekkür ediyorum. Değerli hemşehrilerim, Ankara son beş yılda, büyük Türkiye idealinin Başkenti olmaktan çıkmış, büyük bir şehirden çok, büyük bir kasabaya dönmüştür. Devletimiz yönünü uzaya çevirmişken, başkentinde yaşayan insanımız, çağın şehircilik vizyonuna seyirci kalmıştır. Öyle ki sele kapılmadan çukurlara düşmeden, evine gidemez olmuştur.
Değerli misafirler Ankara bir öğrenci şehridir. 24 saat yaşaması gerekir; ne yazık ki sanatı, sporu ve sosyal hayatıyla, son beş yılda huzurunu, heyecanını kaybetmiş bir şehir haline gelmiştir. Güzel Ankaram. Sen bunu haketmiyorsun. Sen sanal belediyeciliğin, reklam panosu olmayı haketmiyorsun. Güzel Ankaram sen, sorunları hızla çözülen, sanal değil, gerçek eserler üreten, sadece bugünü değil, geleceği de planlayan, gerçek hizmet anlayışını hak ediyorsun"
YAVAŞ'IN GERÇEKLEŞTİREMEDİĞİ VAATLERİNİ HATIRLATTI
"Değerli Ankaralılar neydi büyükşehir adayının sizlere 5 yıl önceki vaatleri? Gelin bazılarını hatırlayalım; Ankara'ya 5 senede, 58 kilometre metro yolu yapılacaktı, 5 santim bile yapılmadı. Söz verildi ama havalimanına metro! yapılmadı. Gölbaşı'na metrobüs hattı yapılacaktı, yapılmadı. Sabah 06.00 ile 07.30 saatleri arası ücretsiz otobüs seferi sağlanacaktı, sağlanmadı. Suya indirim yapılacaktı, ancak zam üstüne zam yapıldı. Ankara, suyu en pahalıya tüketen illerden biri oldu. Kimse işten çıkarılmayacak, kimsenin ekmeğiyle oynanmayacaktı, ama işçinin, emekçinin ekmeğiyle de emeğiyle de oynandı. Barajlar güneş paneliyle kaplanacak, buharlaşma önlenecekti, güneş enerjisiyle elektrik üretilecekti, sözler de barajlardaki su gibi buhar oldu uçtu. Her mahalleye kreş her mahalleye kütüphane yapılacaktı, yalan oldu. Teknoloji Üniversitesi, kültür kenti, Uzay Bilimleri Üniversitesi, sağlık kenti kurulacaktı, hepsi hayal oldu. Ankara'ya fuar alanı kazandırılacaktı. O da olmadı, olmadı, yapmadı, yapmadı, keşke yapsaydı… Keşke mazeret değil hizmet üretseydi"
5 YILIMIZ "BOŞ YIL" OLDU
"Kıymetli hemşehrilerim, bu şehirde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le başlayan muasır medeniyet ışığı son beş yılda yavaşlayarak söndü. Ne yazık ki beş yılımız "boş yıl" oldu. Ne yazık ki Başkentimiz "boş kent" oldu..." İş yapmama", "konuşmama" yoluyla yapılan sanal belediyecilik anlayışı, bugün itibarıyla miyadını doldurmuştur. Artık Ankaraya başarı hikayesi yazmanın zamanı geldi artık el ele, birlikte yola çıkmanın zamanı geldi artık çalışmanın, üretmenin zamanı geldi. Bizler gerçek belediyeciler, güvenli, huzurlu ve mutlu bir başkent için, Keçiören'de, ilçelerimizde bugüne kadar ortaya koyduğumuz vizyon ve hizmet anlayışıyla gece gündüz nasıl çalıştıysak, başkentimizde de aynı aşk ve aynı heyecanla çalışacağız. Keçiörene gidin ve bizim yöneteceğimiz bir başkenti hayal edin. Cumhuriyetimizin 100. yılına armağan ettiğimiz, büyük eserimiz; Atatürk Cumhuriyet Kulemizden, geleceğimize bir bakın. Atatürk milli mücadele müzemizden tarihimizi hatırlayın, 1 Nisan itibarıyla Cumhuriyetimizin kalbi, milli mücadelemizin merkezi Ankaramızı bize emanet edin ki Ankaramızı hep beraber geleceğe taşıyalım. Kucaklayıcı bir anlayışla Hacıbektaş-ı Veli'nin dediği gibi "bir olalım iri olalım diri olalım, gelin canlar bir olalım" bu şehri yeniden hakkettiği seviyeye ulaştıralım. Cumhuriyetin Başkentini yeniden parlatalım. Artık yavaşlamak yok, artık yerinde saymak yok artık bahane üretmek yok şimdi hızlanma zamanı, kaybolan yılları telafi etme zamanı artık yılların hasretini dindirme zamanı"
ANKARA'NIN ULAŞIM SORUNUNA ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
"Şimdi, geldiğimiz andan itibaren hayata geçireceğimiz projelerimizin bir kısmını anlatmaya başlayalım. Hepinizin bildiği gibi Ankara'da bir Başkente yakışmayan ulaşım sıkıntıları var. Trafik maalesef hayatımızın en büyük sorunlarından biri haline geldi. Ankara'nın trafik çilesini ortadan kaldıracak projelerimiz var. Öncelikle metro projelerimiz. Ankara, maalesef havaalanına metrosu bulunmayan tek Avrupa Başkenti. İlk işlerimizden biri bu projeye başlamak olacak. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi-Esenboğa üzerinden Kızılay'a yeni bir metro hattı yapacağız. Ankaranın iki yakasını birbirine bağlamak için Koru-Eryaman devlet mahallesi metro hattını yapacağız. Ulubey - Önder - Solfasol metrosu da Siteler istasyonu ile birleştireceğiz. Şehrin nüfus yoğunluğu fazla olan Ümitköy ve Batıkenti birbirine bağlamak için Batıkent-Ümitköy metro hattını yapacağız. Ankara'mızın yeni gelişme bölgesi Ovacıktan, Etlik, İncirli, Ayvalı, Esertepe'nin Ankara merkezle bağlantısını sağlamak için Ovacık metro hattını yapacağız. Ayrıca, Törekent - OSB metro hattı Yenikent'e kadar uzatılacaktır. Sadece metro değil diğer toplu taşıma araçları, yeni kavşaklar, yol genişletme çalışmaları, sinyalizasyon projeleriyle, Ankaralımızın trafik çilesini sonlandıracağız. Toplu taşımada monoray, havaray projelerini hayata geçireceğiz. Ankaramızı bir dünya başkentine yakışır hale getireceğiz. filomuza 2.000 yeni elektrikli otobüs ekleyeceğiz. Trafikte sinyalizasyondan kaynaklanan sorunları gidereceğiz. Otobüs ve metroda kullanılan kart dolum sorununu ortadan kaldıracağız. Ankara'da şu an 75 yeni kavşağa ihtiyaç var"
"ALTYAPI EKSİKLİKLERİ GİDERİLECEK"
"Ankaramızın altyapı eksiklerini de büyük bir hızla gidereceğiz. Şöyle anlatayım; Ankaramızın 1/100.000 ve 1/25.000 master planı yok. Öncelikle bu planları hazırlayacağız. Yanısıra, deprem yönetmeliğine aykırı yapıları tespit ederek kentsel dönüşüm sürecini de hızla başlatacağız. Köylerimize imar planı yapacağız, bu çok önemli. Ankarada trafiğin yoğun yaşandığı Ulus-Kızılay gibi merkezlerine otoparklar yapacağız. Ankara'yı sağlıklı içme suyuna kavuşturacağız. Ankaralılar musluklarından suyunu güvenle içebilecek. Ev sahibi olamayan hemşehrilerim. Sizin için de sosyal konut projelerimiz var. Dar gelirli 20 bin Ankaralı hemşehrimizi kira öder gibi ev sahibi yapacağız"
"ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE ULAŞIM KOLAYLIĞI SAĞLAYACAĞIZ"
"Bütün bunların yanında güzel ülkemizin geleceği gençlerimizi unutur muyuz? Tüm üniversite öğrencilerimize ulaşım kolaylığı sağlayacağız. Günde 4 kullanımlık ücretsiz ulaşım hakkı vereceğiz. Tabii bunu yaparken otobüs ve minibüs esnafımızı da mağdur etmeyeceğiz. 20.000 üniversite öğrencimize 1500 TL karşılıksız burs vereceğiz. 10.000 kişilik öğrenci yurdu yapacağız. 10.000 öğrencimize düşük kiralı konut imkanı sağlayacağız. Ankaradaki 23 üniversitenin tamamının merkez kampüslerine kurulacak ikram araçlarıyla ücretsiz çay, kahve, çorba, sandviç dağıtacağız. Tüm üniversite öğrencilerine kuracağımız anne yemeği lokantalarıyla ücretsiz sıcak akşam yemeği ikram edeceğiz. Ankaradaki tüm üniversitelerin bilim ve spor alanlarındaki takımlarına ayni destek sağlayacağız. Üniversite öğrencilerine ders kitabı desteği vereceğiz. Tıp fakültelerine araştırma desteği vereceğiz. Paylaşımlı ofisler yapacağız. Gençlerimizin yeni fikirler projeler üretebilmesi için kolaylıklar sağlayacağız. Yetenek avcıları kampüsü inşa edeceğiz, profesyonellerle yetenekli gençlerimizi buluşturup iş ve imkan kazanmalarını sağlayacağız."
SOSYAL REFAH DESTEĞİ KAPSAMINDAKİ EMEKLİYE HER AY 5 BİN TL
"Ankaralı hemşehrilerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız. Dar günlerinde, en sıkıntılı anlarında devletin ve belediyemizin şefkatli eli hep üzerlerinde olacak. Ocağına aş, derdine çare sıkıntısına deva olacağız. Bu anlamda sosyal refah desteği ihtiyacı olanlara tüm sosyal desteklerin tanımlandığı ANKART isimli özel bir kart vereceğiz. Sosyal refah desteği statüsündeki emeklilerimizin ANKART'ına her ay 5000 TL yatıracağız, ilk ödemeyi de 15 Nisan'da yapacağız. Desteklerimiz artarak devam edecek sosyal refah desteği kapsamındaki vatandaşımızın ANKART'ına 2500 lira market desteği yatıracağız. Sigara ve alkol dışındaki bütün alışverişlerde geçerli olacak. Tüm ilçelerde mahalle esnaflarımızla ANKART anlaşması yaparak, alışverişlerin oralarda yapılmasını sağlayacağız. Böylece ilçelerimizin kalkınmasına da vesile olmuş olacağız. Sosyal Refah Desteği kapsamındaki vatandaşımızın ANKAR'ına kış aylarında 4 ay boyunca 1000 lira doğalgaz desteği yatıracağız"
"ANKART'LA HAYAT KOLAYLAŞACAK"
"Muhtarlarımızı da unutmadık. Onların giderlerine destek olmak için ANKART'larına her ay 1500 lira yatıracağız. Öğrencilerimizin de hayatları ANKART'la kolaylaşacak. Ayda bir sinema ve tiyatro bileti ücretsiz olacak. Ayrıca bütün öğrencilerimiz sinema, tiyatro ve müzelere ANKART ile %50 indirimli gidebilecek. 50.000 öğrencimizin ANKART'ına uluslararası oyun platformlarında kullanmak üzere 500 lira yatıracağız. ANKART sadece öğrenciler ve sosyal destek alanların değil tüm Ankaralıların hayatını kolaylaştıracak. Ulaşımdan, kültür sanat etkinliklerine kadar, hayatın her alanında kullanılabilecek ANKART ile çeşitli indirim ve avantajlar sağlanacak."
ENGELSİZ BAŞKENT
"Ankara artık engelsiz bir başkent olacak. Kent mimarisi buna göre planlanacak. Engelli vatandaşlarımız güven içinde, huzurla şehrin günlük hayatına katılabilecek. Engelli misafirhaneleri ve yaşam köyü inşa edeceğiz. Engelli vatandaşlarımızın araçlarının tamirleri biliyorsunuz kolay değil. Belediye bünyesinde bu araçlar için tamir istasyonları yapacağız. Engelli yakınlarına da ücretsiz ulaşım desteği vereceğiz. Engelliler için terapi merkezleri ve oyun evleri yapacağız"
"SU ABONELİĞİ ÜCRETİ ALINAMAYACAK, ÜRETİCİYE 500 LT MAZOT DESTEĞİ YAPILACAK"
"Tarımda kendine yeten bir Ankara için önce köylerimizi kalkındıracağız. Ankara'nın tüm köylerinde suyun metreküpünü 5 liradan 50 kuruşa indireceğiz. Böylece tarım yapan köylümüzü su faturası yükünden kurtaracağız. Gittiğimiz tüm ilçelerde çiftçimiz ellerinde 13-14-15 bin liralık faturaları ile bize gelip dert yanıyorlar. Üretim yapmayalım mı? Hayvan beslemeyelim mi? 'Biz nasıl geçineceğiz' diyorlar. Sadece su faturaları değil köylerden gelen şikayetlerden birisi de su aboneliği bedeli.15 bin ile 54 bin TL arası abonelik ücreti ödüyorlar. Büyükşehir Belediye Başkanı ne demişti? 'köylerden sayaçları söküp atacağız' demişti, zaten köylümüz bu faturaları ödeyemediği için sayaçları söküp atıyor. Biz köylerimizde su aboneliği ücreti almayacağız. Yani köylümüzün su aboneliği artık ücretsiz olacak. Üreticimize ücretsiz fide, tohum, yem ve gübre vereceğiz. Ayrıca her yıl üreticimize tam 500 litre mazot desteği vereceğiz. Üreticilerimiz bu mazotu bulundukları ilçelerden alacak. Böylece ilçe ekonomisine de katkı sağlayacağız. Üniversitelerimizin işbirliğiyle tarım teknoparkı yapacağız. Hibe projelerine başvurmak isteyen vatandaşlarımız için danışmanlık desteği vereceğiz. Tarım teknolojileri ve ürünleri üzerine büyük bir organize sanayi bölgesi inşa edeceğiz. Tarımsal alet ve makine parkları yapacağız. Yani traktörü olmayan, makinesi bulunmayan, çiftçimize de ziraat odaları aracılığıyla bu parklardan hizmet sağlayacağız. Ankaramızın dört ayrı bölgesinde Başkent Üretme Çiftlikleri kuracağız. Çiftçimiz ve üreticimiz için yem, gübre fabrikası inşa edeceğiz. Yapacağımız entegre tesislerimizle köylümüze istihdam ve gelir sağlayacağız. Böylece Ankaralılar kendi peynirini kendi yağını ve kendi ayranını üretecek ve daha ucuza temin edecek. Ankara'nın sütü, yoğurdu, peyniri, tereyağı ve ayranı bir marka olacak. Üreticilerimize alım garantisi vereceğiz. Köylümüzün ürünlerini aracısız satabilmeleri için, köylü pazarları yapacağız. Başkentimize İç Anadolu Tohum Bankası kuracağız . Ürettiğimiz ata tohumlarını önce Ankaralıların sonra da tüm ülkemizin hizmetine sunacağız. Bütün köylerimizin altyapı ve üst yapı çalışmalarını 2 yıl içerisinde tamamlayacağız. Bütün köylerimizin yolları asfaltlanacak. Artık Ankaralının ayağı çamura değmeyecek. Biliyorsunuz Ankara termal kaynaklar açısından da zengin bir şehirdir. Bu potansiyeli kullanarak termal bölgelerde sera tarımcılığını teşvik edeceğiz. Ayrıca su kaynaklarına yakın kullanılmayan tarım alanlarını, sulu tarıma kazandıracağız. Üretim olmayınca, yatırım olmayınca şehir gelişmez, insanı gülmez."
"10 ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YAPACAĞIZ"
"Biz Ankara'yı refah seviyesi yüksek, yüzü gülen insanların şehri yapacağız. Bunun için üretime, yatırıma, istihdama önem vereceğiz. İlk yılımızda uluslararası standartlarda fuar alanı yapacağız. Ankaramıza ve ülkemize milyarlarca dolar döviz getirecek, binlerce kişiye iş imkanı sağlayacak fuar alanımızı 1 yıl içinde bitireceğiz. Ankaramızın ekonomisini kalkındırmak, işsizlik sorununu ortadan kaldırmak için 10 organize sanayi bölgesi açacağız. Mevcut OSB'lere altyapı ve üstyapı desteği vereceğiz. Savunma sanayii ve milli teknoloji hamlesini destekleyeceğiz. Bu alandaki sanayici ve girişimcileri Ankara'ya taşıyacağız. Bu yatırımlarla en az 250 bin kişiye istihdam sağlayacağız. milli teknoloji hamlesine destek amacıyla, ara eleman yetiştirilmesi için kurslar ve eğitim atölyeleri açacağız."
"ANKARA SPORUN BAŞKENTİ OLACAK"
"Ankara sporun da Başkenti olacak. Ankara'yı spor alanında dünyaya tanıtırken , gençlerimizi ve sporla ilgilenenleri de, modern tesislerle buluşturacağız. Ankaramızda birçok spor federasyonumuz var. bu federasyonlarımız için uluslararası spor karşılaşmalarının yapılacağı açık ve kapalı spor kompleksleri yapacağız. Biliyorsunuz şu an 45 bin kişilik Ankara stadyum inşaatımız devam ediyor. Göreve geldiğimizde bunu da bitireceğiz ve uluslararası müsabakaları Başkentimize taşıyacağız. Gençlerimiz için spor tesisleri ve olimpik yüzme havuzları yapacağız sporculara ve kulüplere destekler vereceğiz. Amatör kulüplerimize yeni sahalar yapacağız gençlerin yeni eğilimi biliyorsunuz e-spor. Başkentimize uluslararası turnuvalara ev sahipliği yapacak e-spor arenasını kazandıracağız. Belediyemiz bünyesinde de güçlü bir e-spor takımı kuracağız. Gençlerimiz için yapacaklarımız bununla da sınırlı değil. Sevgili gençler size buz pateni pistleri yapacağız. Öyle yapmış olmak için değil. Profesyonel, güvenli ve standartları yüksek tesisler olacak bunlar. Her ilçeye gençlerimizin eğlenerek vakit geçireceği kaykay parkları yapacağız."
"TARİH YOLU HAYATA GEÇECEK"
"Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Atatürk'ün dediği gibi, 'sanatsız kalan bir milletin, hayat damarlarından biri kopmuş demektir'. Ankara bir zamanlar kültür ve sanatın örnek bir şehriydi. şimdi ise Başkentimiz ışıkları sönmüş adeta büyük bir kasabaya dönmüş durumda. Ankarayı, yeniden kültür ve sanatta öncü ve günün 24 saati yaşayan bir şehir yapacağız. Öncelikle Ulus-Kızılay-Kale-Altındağ hattındaki tarih yolunu hayata geçireceğiz. Ulus'u, yeniden canlı bir merkez haline getireceğiz. Ankara'yı, uluslararası festivaller şehri yapacağız. Çok amaçlı gösteri sanatları merkezi açacağız. Ankarayı, sinemanın da başkenti yapmak için, film ve dizi platoları kuracağız. Kültür ve sanat ürünlerinin satılacağı bir alış-veriş merkezi yapacağız. Ücretsiz kitap kafeleri açacağız. Belediye konservatuarı kuracağız. Gezici tiyatrolar hazırlayıp Ankara'nın köylerini kültürle sanatla buluşturacağız. Modern sanatlar galerisi kuracağız. Ücretsiz sesli kütüphaneyi hizmete açacağız. Performans merkezleri açacağız. Amatör müzisyenler için profesyonel ses kayıt stüdyoları kuracağız. Başkentimize yeni müzeler de kazandıracağız. Türkiye yüzyılına yakışır, büyük Türk Tarihi Müzesi, Ankara Kent Müzesi, Ankara Modern Sanatlar Müzesi, Balkanların ve Kırım'ın Gözyaşı Müzesi ve Çanakkale Müzesi kuracağız. Ayrıca başkente yakışır Türkiye'de örnek bir dijital müze de kuracağız. Ankaramızın gelecek vizyonuna değer katacak, Başkent Mimarlık Merkezini de şehrimize kazandıracağız"
İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİSİNE SÜT DESTEĞİ
"Geleceğimiz, yavrularımız, çocuklarımız sizler için de projelerimiz var. 400.000 ilköğretim öğrencisine ilk öğün ve süt desteği vereceğiz. Okullarımıza, bakım, onarım, laboratuvar ve kütüphane desteği vereceğiz. 250.000 öğrenciye kırtasiye desteği vereceğiz. Her yıl Keçiören belediyesi olarak 9000 öğrencimizi Çanakkale'ye götürüyoruz. Büyükşehirde bu sayıyı 100.000'e çıkaracağız. Ankaramızın tüm ilçelerine, ücretsiz lunaparklar açacağız. Kadınlarımız için de müjdelerimiz var. 100 kreş ve gündüz bakımevi açacağız. Öğrencilerimizin ücretsiz yararlanacakları anne mutfakları açacağız. Bu mutfaklarla, kadınlarımıza iş imkanı da sağlamış olacağız. Kadınlarımıza, topraksız tarım desteği vereceğiz. Ticaret platformu kuracağız. Kadınlarımıza, meslek edindirme kursları açacağız. Aile terapi merkezleri açacağız kadına şiddeti önlemeye yönelik farkındalık programları hazırlayacağız. Ankaralı emekli ve yaşlılarımızın hayatını kolaylaştıracağız. Başkentimize 10 adet emekli lokali, yaşlılar köyü ve Alzaymır köyü kuracağız."
"ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ YENİDEN PARLAYAN YILDIZ OLACAK"
"Atatürk Orman Çiftliği'ni yeniden başkentin parlayan yıldızı yapacağız. Ankara yeşil bir başkent, Ankara bir ormanlar şehri olacak. Atatürk Orman Çiftliğinin ruhunu yaşatacağız ve geliştireceğiz. Atatürk Orman Çiftliği yenileme projesi kapsamında, tropik sera ve doğal yaşam parkı yapacağız. Atatürk Orman Çiftliği'nde, ziraat fakülteleri işbirliğinde organik tarım üretimi yapacağız. Angora Üretim Atölyesi kuracağız. Başkentimize ismine yakışır dev bir akvaryum yapacağız. Çocuklarımızın değişik türlerden su canlılarını yakından görebileceği bir akvaryum olacak. Aynı zamanda bu tesise bir de kış bölümü yapacağız. İçinde küçük bir kayak pisti de yer alacak. Doğa ile uyumlu atıksız bir başkenti birlikte inşa edeceğiz. Modern dünyanın akıllı kent uygulamaları ile hem şehrimizi hem de insanımızı geleceğe hazırlayacağız. Ankara'ya bilişim üssü ve teknoloji vadisi yapacağız. Akıllı şehir projelerini hayata geçireceğiz. Her ilçeye uzay çadırları kuracağız. Tekno oyun evleri ve atölyeleri açacağız."
"CAN DOSTLAR" SAHİPSİZ KALMAYACAK
"Can dostlarımızla uyumlu bir kent hayatı kurmak öncelikli işimiz olacak. Sokaklarımızı güvensiz, can dostlarımızı da sahipsiz bırakmayacağız. Besleme, tedavi, barınma, kısırlaştırma ve sahiplendirme hizmetlerimizle Ankara sokaklarını, güvenli ve sağlıklı bir ortama dönüştüreceğiz. Betabaks projemiz ile yani besleme tedavi barınma kısırlaştırma ve sahiplendirme sistemini hayata geçireceğiz. Allah'ın yarattığı, şefkate muhtaç hayvanlarımızın bakımını yaparak, sahiplendirmeyi destekleyeceğiz. Tesislerimizden hayvan sahiplenen vatandaşlarımıza veteriner ve mama desteği vereceğiz. Kedi köyleri doğal yaşam parkları inşa edeceğiz. Ankaramız bir turizm rotası haline gelecek. Tarihi ve kültürel mekanlar turizme kazandırılacak. Termal turizme ve yayla turizmine yatırım teşvikleri verilecek. Atatürk, Ankara'ya geldiğinde binlerce seğmen onu dikmen sırtlarında karşıladı. 'paşam seni karşılamaya geldik, vatan uğrunda ölmeye geldik' işte seğmenlerin bu sesinin 100 yıl sonra bile yankılandığı, 27 Aralık Hatıra Parkını Başkentimize kazandıracağız"
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