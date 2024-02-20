Marmara Denizi’ndeki kayıp gemicileri arama çalışmalarına SAS komandoları ve balıkçılar da katıldı

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, gemiyle ilgili çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini belirterek, "SAS komandolarından 4 dalgıç geldi. Geminin daha dar ve ince noktalarında arama yapacak. Toplam 30 dalgıcımız oldu. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin dışında. Onlar da sahile yakın yerlerde, balık çiftliklerinde, endişe duydukları kuytu olan yerlere dalıyorlar. Onlar 20 metreye kadar dalabiliyorlar." dedi.