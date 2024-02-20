20 Şubat 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan'ın davetine icabet! Arnavutluk Başbakanı Edi Rama Türkiye'de

Başkan Erdoğan'ın davetine icabet! Arnavutluk Başbakanı Edi Rama Türkiye'de

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.02.2024 Güncelleme Tarihi: 20.02.2024
ABONE OL
Başkan Erdoğan’ın davetine icabet! Arnavutluk Başbakanı Edi Rama Türkiye’de

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle bugün Türkiye'ye resmi ziyarette bulunuyor. Toplantı kapsamında, Türkiye-Arnavutluk ilişkilerine önemli katkılar sağlayacak çeşitli hukuki metinlerin imzalanması da öngörülüyor. Rama ilk olarak Ankara'da Anıtkabir'i ziyaret etti. Ziyaretin ardından Başkan Erdoğan Rama'yı Külliye'de resmi törenle karşıladı.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle bugün Türkiye'ye geldi.

Başkan Erdoğan konuğu olan Rama'yı Külliye'de resmi törenle karşıladı.

GÖRÜŞME BAŞLADI
Başkan Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Arnavutluk Başbakanı Rama görüşmesinde ilk görüntüler geldi.

İLK DURAK ANITKABİR
Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Anıtkabir'e ziyarette bulundu.

Resmi ziyaret için Türkiye'ye gelen Rama, beraberindeki heyetle Anıtkabir'i ziyaret etti.

Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine gelen Rama, buraya çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu.

Ardından hatıra fotoğrafı çektiren ve Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Rama, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Rama, deftere şunları yazdı: "Adında, modern Türk devletinin köklerini bulduğumuz ve mirasında, Türk toplumunun kimliğini renklendiren büyük lideri hatırlıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün kalıcı varlığı, günümüzde bile eşine rastlanması zor bir kapsayıcılığı, barışı ve ilerlemeyi gösteriyor.

Zekası, onun, kadınların özgürleşmesinin önemini fark etmesine yol açtı. Milletine olan sevgisi, onu, ilerlemeyi, okuryazarlığı sahiplenmeye ve gelişme tutkusu ile değerli vizyonunu kanıtlayan ekonomik reformları desteklemeye yöneltti.

Burada, Atatürk'ün ebedi istirahatgahının kutsal mekanında, onun sevgi ve barış gibi beklenmedik yollarla başarılan modern Türkiye vizyonunu kutluyoruz."

İLETİŞİM BAŞKANLIĞINDAN AÇIKLAMA
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ziyaret kapsamında, Türkiye-Arnavutluk Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısı, Erdoğan ve Rama'nın riyasetlerinde Ankara'da icra edilecek.

Konsey toplantısında, Türkiye-Arnavutluk ilişkileri tüm yönleriyle gözden geçirilecek, ikili işbirliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

MASADA NELER OLACAK?
NATO müttefiki Arnavutluk'la yapılacak görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra Balkanlar başta olmak üzere, barış ve istikrarın korunması anlayışı temelinde bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulacak.

Toplantı kapsamında, Türkiye-Arnavutluk ilişkilerine önemli katkılar sağlayacak çeşitli hukuki metinlerin imzalanması da öngörülüyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA