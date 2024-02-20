Başkan Erdoğan'ın davetine icabet! Arnavutluk Başbakanı Edi Rama Türkiye'de
Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle bugün Türkiye'ye resmi ziyarette bulunuyor. Toplantı kapsamında, Türkiye-Arnavutluk ilişkilerine önemli katkılar sağlayacak çeşitli hukuki metinlerin imzalanması da öngörülüyor. Rama ilk olarak Ankara'da Anıtkabir'i ziyaret etti. Ziyaretin ardından Başkan Erdoğan Rama'yı Külliye'de resmi törenle karşıladı.
Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle bugün Türkiye'ye geldi.
Başkan Erdoğan konuğu olan Rama'yı Külliye'de resmi törenle karşıladı.
GÖRÜŞME BAŞLADI
Başkan Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Arnavutluk Başbakanı Rama görüşmesinde ilk görüntüler geldi.
İLK DURAK ANITKABİR
Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Anıtkabir'e ziyarette bulundu.
Resmi ziyaret için Türkiye'ye gelen Rama, beraberindeki heyetle Anıtkabir'i ziyaret etti.
Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine gelen Rama, buraya çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu.
Ardından hatıra fotoğrafı çektiren ve Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Rama, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.
Rama, deftere şunları yazdı: "Adında, modern Türk devletinin köklerini bulduğumuz ve mirasında, Türk toplumunun kimliğini renklendiren büyük lideri hatırlıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün kalıcı varlığı, günümüzde bile eşine rastlanması zor bir kapsayıcılığı, barışı ve ilerlemeyi gösteriyor.
Zekası, onun, kadınların özgürleşmesinin önemini fark etmesine yol açtı. Milletine olan sevgisi, onu, ilerlemeyi, okuryazarlığı sahiplenmeye ve gelişme tutkusu ile değerli vizyonunu kanıtlayan ekonomik reformları desteklemeye yöneltti.
Burada, Atatürk'ün ebedi istirahatgahının kutsal mekanında, onun sevgi ve barış gibi beklenmedik yollarla başarılan modern Türkiye vizyonunu kutluyoruz."
İLETİŞİM BAŞKANLIĞINDAN AÇIKLAMA
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ziyaret kapsamında, Türkiye-Arnavutluk Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısı, Erdoğan ve Rama'nın riyasetlerinde Ankara'da icra edilecek.
Konsey toplantısında, Türkiye-Arnavutluk ilişkileri tüm yönleriyle gözden geçirilecek, ikili işbirliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.
MASADA NELER OLACAK?
NATO müttefiki Arnavutluk'la yapılacak görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra Balkanlar başta olmak üzere, barış ve istikrarın korunması anlayışı temelinde bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulacak.
Toplantı kapsamında, Türkiye-Arnavutluk ilişkilerine önemli katkılar sağlayacak çeşitli hukuki metinlerin imzalanması da öngörülüyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İbrahim Keloğlan son dakika | Kedi Eros'u katleden cani hakkında yeni gelişme! İbrahim Keloğlan tutuklandı mı?
- Turabi yoğun bakıma mı alındı, sağlık durumu nasıl? Survivor'dan ayrılmak zorunda kalmıştı! Turabi Çamkıran kimdir, kaç yaşında, nereli?
- Bankalar yenilenen oranları duyurdu! Paranız 3'e katlanacak! 50.000 TL'nin 32 ve 92 günlük mevduat kazancı hesaplandı
- Kamuya 48 bin 500 dev personel alımı müjdesi! Bakanlıklar müjdeyi sene başı duyurdu! En az 40.000 TL maaşla...
- 2024 ALES /1 başvuru tarihleri | ALES başvuruları ne zaman, nereden yapılır? İşte ÖSYM sınav takvimi
- EYT, prim, yaş şartı değişti: Erken emeklilik pusulası çiziliyor! Kısmi emeklilik şartları maddelendi! 47-53 yaş, 1999-2005 arası sigorta...
- Çalışma saatleri kısalacak mı, kaç saat olacak? Özel sektör, kamu çalışanları günde kaç saat çalışacak?
- Tapusu olan herkesi ilgilendiriyor! Prim indirimiyle 5.800 TL iade formülü oluştu! 10 gün sonra…
- 8. Yargı Paketi son dakika 2024 | Meclis'ten geçti mi? 8. Yargı Paketi maddeleri sıralandı! İnfaz düzenlemesi, genel af, denetimli serbestlik...
- Feyza Altun tutuklandı mı, gözaltına mı alındı? Avukat Feyza Altun kimdir, kaç yaşında, nereli?
- T.C. kimlik numarasını ezberleyen herkesi kapsıyor! Gizli yeteneğini tek tıkla öğren: "4+3+2+2"-"3+2+2+2+2"...
- EKPSS tercih sonuç ekranı 19 Şubat 2024 | EKPSS tercih/yerleştirme sonuçları açıklandı mı, nasıl sorgulanır?