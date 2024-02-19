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İmamoğlu ile Akşener savaşında yeni perde: Seni muhattap almıyorum

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.02.2024
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İmamoğlu ile Akşener savaşında yeni perde: Seni muhattap almıyorum

Yerel seçimlere doğru gidilirken CHP ile İYİ Parti arasındaki gerginlik tavban yaptı. Meral Akşener İmamoğlu'nu partisine operasyon çekmekle suçlarken "Eli genel merkezde, gözü başka mevkilerde olanlar bu şehri yönetemez" dedi. Bu açıklamaya yanıt veren İmamoğlu ise Akşener'e "Seni muhatap almıyorum" mesajı gönderdi.

Türkiye yerel seçimlere doğru yol alırken CHP ile İYİ Parti arasındaki gerilim yükseliyor.

Ekrem İmamoğlu 'ablam' dediği Akşener'in partisine 'kurumsal operasyon' çekmekle uğraşırken bu durum İYİ Parti lideri Meral Akşener tarafından tasdiklendi.

AKŞENER: BİZİ ENGELLEYEN SARAÇHANE

Akşener, "Bizi engellemeye çalışan Beştepe'de değil Saraçhane. Eş başkan kavgasına mecbur değiliz! Cumhuriyete savaş açana da teröre alan açana da mecbur değiliz!" diyerek hem Ekrem İmamoğlu'nu hem de CHP'yi yerden yere vurdu. Bu sözlere müteakip İmamoğlu ise "Bize atılan hiçbir taşın etkisi olmaz" sözleriyle Akşener'e yüklendi.

"ELİ GENEL MERKEZDE GÖZÜ BAŞKA MEVKİDE! İSTANBUL'U YÖNETEMEZ"

"İstanbul'a hep kariyer basamağı olarak bakıldı" diyen Akşener, "Eli genel merkezde, gözü başka mevkilerde olanlar bu şehri yönetemez. Sırtında ihmallerin hataların, veballerin yükünü taşıyanlar da koltuk kavgalarının bayrağını tutanlar da bu şehri yönetemez" açıklamasıyla Ekrem İmamoğlu'nu yerden yere vurdu.

Akşener, "Bu şehri sadece aklı İstanbul'da olanların İlgisi ve odağı sadece İstanbul'da olanların Amacı sadece İstanbul'un derdine derman olmak olanları yönetmesi gerekiyor" açıklamasıyla İmamoğlu'nun İstanbul'u yönetemeyeceğini dile getirdi.

İMAMOĞLU'NDAN AKŞENER'E... "SENİ MUHATAP ALMIYORUM"

İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) yaptığı ziyarette konuya ilişkin açıklamalarda bulunan İmamoğlu, Akşener'e "Seni muhatap almıyorum" mesajı gönderdi.

CHP'li İBB Başkanı, "Şahsıma yönelik tutarlı tutarsız, yalan yanlış, eksik fazla adı her neyse yorumlar yapılacaktır. Bu yorumları hiç muhatap almayacağım. Siyasi, muğlak, geçerliliği olmayan tariflere muhatap olmayacağım" sözleriyle Akşener'i hedef aldı.

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