İmamoğlu ile Akşener savaşında yeni perde: Seni muhattap almıyorum

AKŞENER: BİZİ ENGELLEYEN SARAÇHANE



Akşener, "Bizi engellemeye çalışan Beştepe'de değil Saraçhane. Eş başkan kavgasına mecbur değiliz! Cumhuriyete savaş açana da teröre alan açana da mecbur değiliz!" diyerek hem Ekrem İmamoğlu'nu hem de CHP'yi yerden yere vurdu. Bu sözlere müteakip İmamoğlu ise "Bize atılan hiçbir taşın etkisi olmaz" sözleriyle Akşener'e yüklendi.