Başkan Erdoğan'ın davetine icabet! Arnavutluk Cumhuriyeti Başbakanı Edi Rama Türkiye'ye geliyor
Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak. Toplantı kapsamında, Türkiye-Arnavutluk ilişkilerine önemli katkılar sağlayacak çeşitli hukuki metinlerin imzalanması da öngörülüyor.
Arnavutluk Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Edi Rama, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye geliyor.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, Arnavutluk Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Edi Rama, 20 Şubat 2024 tarihinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir.— T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) February 19, 2024
Ziyaret kapsamında, Türkiye-Arnavutluk Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısı,…
İletişim Başkanlığı: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, Arnavutluk Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Edi Rama, 20 Şubat 2024 tarihinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir.
Ziyaret kapsamında, Türkiye-Arnavutluk Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısı, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakan Sayın Rama'nın riyasetlerinde Ankara'da icra edilecektir.
İKİLİ İLİŞKİLER GÜÇLENİYOR
Konsey toplantısında, Türkiye-Arnavutluk ilişkileri tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, ikili iş birliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır.
NATO müttefikimiz Arnavutluk'la yapılacak görüşmelerde ikili münasebetlerin yanı sıra Balkanlar başta olmak üzere, barış ve istikrarın korunması anlayışı temelinde bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında fikir teatisinde de bulunulacaktır.
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