18 Şubat 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika | Madendeki heyelan faciasına 1 gözaltı

Son dakika | Madendeki heyelan faciasına 1 gözaltı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.02.2024 Güncelleme Tarihi: 18.02.2024
ABONE OL
Son dakika | Madendeki heyelan faciasına 1 gözaltı

Son dakika haberi...Erzincan'daki heyelan faciasında yeni gelişme... Şirketin Türkiye müdürü C.D. gözaltına alındı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA